Maliye Bakanı Kwarteng'in vergi indirimi içiren mini-bütçeyi açıklaması sonrası piyasalarda yaşanan kaos bankaların mortgage ürünlerini geri çekmelerine yol açmıştı.

Financial Times'ın edindiği bilgilere göre bankalar, FCA ile temaslarında sabit faizli mortgage sözleşmeleri sona erecek müşterilerin hangi seçenekler ile karşı karşıya kalacakları soruldu. Mortgage kullanıcılarının yüzde 5-6'nın üzerine çıkan faizlerini geri ödeyemeyeceklerinden endişe edildiği belirtildi.

İngiltere'de 3,2 milyon mortgage müşterisinin sabit faizli anlaşmalarının gelecek 2 yılda sona ereceğini belirten FCA yöneticisi Sheldon Mills, "Gelişmeleri yakından izliyoruz ve müşterilere bu dönemde adil şekilde davranılmasının sağlanması için sektörle birlikte çalışıyoruz" dedi.

Moneyfacts verilerine göre İngiltere'de Salı günü bir gecede 935 mortgage ürünü geri çekildi.