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İngiltere’de hizmet sektörü PMI yükseldi

İngiltere’de hizmet sektörü aktivitesi, geçen ay 54,3'e yükselerek son sekiz ayın en yüksek performansını gösterdi.

Oluşturma Tarihi 05 Şubat 2024 15:24

Son Güncelleme Tarihi 05 Şubat 2024 15:24

S&P/CIPS, İngiltere'de ocak ayına ilişkin hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede hizmet sektörü PMI geçen ay 54,3 seviyesine yükselerek son 8 ayın en güçlü performansını sergiledi.

İngiltere'de hizmet sektörü PMI verisi bir önceki ay olan 2023 Aralık ayında 53,4 olarak kaydedilmişti.

Ülke ekonomisinin yaklaşık yüzde 80'ini temsil eden hizmet sektörü son üç aydır büyüme kaydetmeye devam ediyor.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörel büyüme, bu seviyenin altı ise daralma olarak yorumlanıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen S&P Global Küresel Piyasa Araştırmaları Direktörü Tim Moore, ülkede hizmet sektörü performansının, güçlenen işletme ve tüketici harcamalarının etkisiyle 2024'ün başında ivme kazandığını kaydetti.

Moore, "Enflasyonda düşüş ve siparişlerde artışın bir araya gelmesi, hizmet ekonomisi genelinde iş faaliyeti beklentilerinde güçlü bir artış yarattı." ifadesini kullandı.

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