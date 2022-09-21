Britanya Sanayi Konfederasyonu (CBI) tarafından düzenlenen aylık ankette, imalatçılar gelecek 3 ay için üretim hacmi beklentileri 2021 yılı başından bu yana görülen en düşük seviyeye indi

CBI'nın beklenen üretim dengesi, üretim hacminde artış bekleyen imalatçılar ile düşüş bekleyen imalatçılar arasındaki fark, Eylül ayında Ağustos ayındaki yüzde -2'den yüzde -17'ye çıktı.

Ancak ihracat siparişlerinde artış bekleyen imalatçıların düşüş bekleyenler ile dengesi Eylül'de Ağustos ayındaki -7'den -2'ye toparlandı.

CBI ekonomisti Anna Leach yaptığı değerlendirmede, "Tüketici ile yüz yüze hizmetlerde karşı karşıya olan daralmanın imalat sektörüne de yayıldığı açık" dedi.