İngiltere'de inşaat sektöründe keskin düşüş

İngiltere'de inşaat sektörü aktivitesi ekimde yüksek borçlanma maliyetleri ve yeni projelere yönelik "bekle-gör" yaklaşımına bağlı olarak keskin düşüş kaydetti.

S&P Global/CIPS'ten yapılan açıklamaya göre, ülkedeki inşaat sektörü şirketleri zorlu koşulların ekimde de sürdüğüne dikkati çekti.

Ekimde, inşaat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisi 45,6 oldu. Bu seviye, eylülde 45 seviyesindeki PMI verisinin biraz üzerinde olmasına rağmen, sektördeki aktivite iki ay üst üste geriledi.

Ekimdeki PMI verisi, Mayıs 2020'den beri görülen en düşük ikinci sektörel aktiviteye işaret etti.

Girdi maliyetleri ise Ağustos 2009'dan beri görülen en hızlı düşüşü kaydetti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen S&P Küresel Piyasa Araştırmaları Müdürü Tim Moore, artan borçlanma maliyetleri ve yeni projelere yönelik bekle-gör yaklaşımının ağırlık kazanması nedeniyle inşaat sektörü aktivitesinde ekimde de ciddi gerileme görüldüğünü kaydetti.

Konut inşaatlarının üst üste 11 aydır azaldığını ve inşaat sektörünün diğer alanlarına göre daha keskin bir gerileme yaşadığını aktaran Moore, tedarikçiler üzerinde emtia fiyatlarındaki düşüşü yansıtmaya yönelik rekabet baskılarının girdi maliyetlerinde Ağustos 2009'dan beri görülen en hızlı düşüşe yol açtığını sözlerine ekledi.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üzeri sektör büyümesi, bu seviyenin altı ise sektör daralması olarak değerlendiriliyor.