CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi İngiltere'de inşaat sektöründe keskin düşüş

İngiltere'de inşaat sektöründe keskin düşüş

İngiltere'de inşaat sektörü aktivitesine ilişkin detaylar açıklandı. Aktivite, Ekim ayında keskin düşüş gösterdi.

Oluşturma Tarihi 06 Kasım 2023 13:36

Son Güncelleme Tarihi 06 Kasım 2023 13:36

İngiltere'de inşaat sektörü aktivitesi ekimde yüksek borçlanma maliyetleri ve yeni projelere yönelik "bekle-gör" yaklaşımına bağlı olarak keskin düşüş kaydetti.

S&P Global/CIPS'ten yapılan açıklamaya göre, ülkedeki inşaat sektörü şirketleri zorlu koşulların ekimde de sürdüğüne dikkati çekti.

Ekimde, inşaat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisi 45,6 oldu. Bu seviye, eylülde 45 seviyesindeki PMI verisinin biraz üzerinde olmasına rağmen, sektördeki aktivite iki ay üst üste geriledi.

Ekimdeki PMI verisi, Mayıs 2020'den beri görülen en düşük ikinci sektörel aktiviteye işaret etti.

Girdi maliyetleri ise Ağustos 2009'dan beri görülen en hızlı düşüşü kaydetti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen S&P Küresel Piyasa Araştırmaları Müdürü Tim Moore, artan borçlanma maliyetleri ve yeni projelere yönelik bekle-gör yaklaşımının ağırlık kazanması nedeniyle inşaat sektörü aktivitesinde ekimde de ciddi gerileme görüldüğünü kaydetti.

Konut inşaatlarının üst üste 11 aydır azaldığını ve inşaat sektörünün diğer alanlarına göre daha keskin bir gerileme yaşadığını aktaran Moore, tedarikçiler üzerinde emtia fiyatlarındaki düşüşü yansıtmaya yönelik rekabet baskılarının girdi maliyetlerinde Ağustos 2009'dan beri görülen en hızlı düşüşe yol açtığını sözlerine ekledi.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üzeri sektör büyümesi, bu seviyenin altı ise sektör daralması olarak değerlendiriliyor.

İlginizi Çekebilir
OCAK ZAMMI SON DAKİKA: Emekliye zam, memura fark! Asgari ücret, emekli ve memur zammı için takvim belli oldu: Kim ne alacak? OCAK ZAMMI SON DAKİKA: Emekliye zam, memura fark! Asgari ücret, emekli ve memur zammı için takvim belli oldu: Kim ne alacak? 05 Kasım 2023 12:30
Japonya ve Malezya, savunma ve deniz güvenlik işbirliğini geliştirecek Japonya ve Malezya, savunma ve deniz güvenlik işbirliğini geliştirecek 05 Kasım 2023 12:13
Altında yön yukarı! Gram altın tarihi zirvesini gördü! 4 Kasım 2023 gram, Cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları Altında yön yukarı! Gram altın tarihi zirvesini gördü! 4 Kasım 2023 gram, Cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 04 Kasım 2023 17:28
Fitch, Mısır’ın kredi notunu ikinci kez düşürdü Fitch, Mısır'ın kredi notunu ikinci kez düşürdü 04 Kasım 2023 14:12
Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı 04 Kasım 2023 11:43
MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! İşte kesinleşen rakamlar ve enflasyon farkı ile yeni memur maaşları MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! İşte kesinleşen rakamlar ve enflasyon farkı ile yeni memur maaşları 04 Kasım 2023 10:41
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü 04 Kasım 2023 09:34
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Ocak 2024’te iki düzenleme geliyor: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Ocak 2024'te iki düzenleme geliyor: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 03 Kasım 2023 18:53
ABD’de istihdam verilerinin ardından piyasalarda oynaklık arttı ABD'de istihdam verilerinin ardından piyasalarda oynaklık arttı 03 Kasım 2023 17:01
Rusya’nın petrol ve yakıt ihracatı azalacak Rusya'nın petrol ve yakıt ihracatı azalacak 03 Kasım 2023 15:54
ABD’de tarım dışı istihdam beklentinin altında kaldı ABD'de tarım dışı istihdam beklentinin altında kaldı 03 Kasım 2023 15:35
Euro Bölgesi’nde işsizlik eylülde arttı Euro Bölgesi'nde işsizlik eylülde arttı 03 Kasım 2023 14:57
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.023,65
%2,3645
BORSA
1.003,28
%0,3284
EURO
1.000,70
%0,0703
DOLAR
998,81
%-0,1193
ALTIN
1.023,59
%2,3589
BORSA
1.021,74
%2,1739
EURO
1.009,58
%0,9581
DOLAR
986,63
%-1,3366
ALTIN
929,34
%-7,0662
BORSA
1.051,64
%5,1635
EURO
1.028,93
%2,8933
DOLAR
1.075,89
%7,5893
ALTIN
1.870,58
%87,058
BORSA
1.643,36
%64,3357
EURO
1.527,93
%52,7927
DOLAR
1.799,70
%79,97
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler