İngiltere'de, Küçük İşletmeler Federasyonu (FSB) tarafından hazırlanan küçük işletmeler güven endeksi 20 Eylül-4 Ekim arasında yapılan anket sonrasında, -24,7'den -35,9'a indi. Bu, COVID-19 karantina, kapatma döneminden bu yana görülen en düşük değer oldu.

MEDYAN BEKLENTİSİ YÜZDE 5 ARTIŞ YÖNÜNDE

FSB; küçük işletmelerin yüzde 68'inin son 12 ayda ücretleri artırdıklarını, artış oranının ortalama yüzde 4,5 olduğunu belirtirken, şirketlerin Ağustos 2023'e kadar ücretleri artırmaya devam edeceklerini, medyan beklentinin yüzde 5 artış yönünde olduğunu da vurguladı.