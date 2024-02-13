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İngiltere'de işsizlik geçen yılın son çeyreğinde geriledi

İngiltere'de işsizlik Ekim-Aralık 2023 döneminde bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 0,2 azalarak yüzde 3,8'e geriledi.

Oluşturma Tarihi 13 Şubat 2024 11:44

Son Güncelleme Tarihi 13 Şubat 2024 11:44

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisinin (ONS) iş gücü piyasası verilerine göre, ülkede istihdam oranı geçen yıl son çeyrekte yüzde 75 ile önceki üç aylık döneme göre yüzde 0,2 arttı.

Bu dönemde işsizlik ise yüzde 0,2 azalarak yüzde 3,8 oldu. Geçen yılın son çeyreğinde işsizlik 2022'nin aynı dönemine göre değişmedi.

İngiltere'de çalışanların ikramiyeler hariç tutulan düzenli maaşları geçen yılın son çeyreğinde yıllık bazda yüzde 6,2 arttı.

İkramiyeler dahil ortalama maaşlardaki yıllık artış aynı dönemde yüzde 5,8 oldu. Toptan, perakende, otel ve restoran sektöründe yüzde 7,2 ile maaşlarda yıllık bazda en yüksek artışlar görülürken, bunu yüzde 6,9 ile imalat ve yüzde 6,7 ile finans sektörleri takip etti.

Reel (enflasyona göre ayarlanmış) toplam ve düzenli maaşlar ise bu dönemde yıllık bazda sırasıyla yüzde 1,4 ve yüzde 1,8 arttı.

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