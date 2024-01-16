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İngiltere'de işsizlik sabit kaldı

İngiltere'de işsizlik rakamları açıklandı. Buna göre işsizlik yüzde 4,2 ile sabit kaldı.

Oluşturma Tarihi 16 Ocak 2024 12:18

Son Güncelleme Tarihi 16 Ocak 2024 12:18

İngiltere'de işsizlik Eylül-Kasım 2023 döneminde önceki üç aylık döneme göre değişim göstermedi ve yüzde 4,2 olarak belirlendi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Eylül-Kasım 2023 dönemine ilişkin iş gücü piyasası verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde yüzde 4,2 olarak belirlenen işsizlik oranı önceki üç aylık döneme göre değişiklik göstermedi.

Bu dönemde çalışanların ikramiyeler hariç tutulan düzenli ücretlerindeki artış yıllık bazda yüzde 6,6 olurken, ikramiyeler dahil toplam ücretlerdeki büyüme yüzde 6,5 olarak hesaplandı.

Enflasyon etkisinden arındırılmış büyüme ise toplam ücretlerde yüzde 1,3 oldu.

Kasımda, ülkedeki grevler nedeniyle 69 bin iş günü kaybı yaşandı. Bu rakam, Mayıs 2022'den beri grevler nedeniyle meydana gelen en düşük iş günü kaybı olarak kayıtlara geçti.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, verilere ilişkin değerlendirmesinde, iş gücü piyasasında genel resmin değişkenlik göstermediğini belirterek, ücretlerde yıllık bazdaki büyümenin yüksek kalmaya devam ettiğini ve ücret baskılarının hafiflediğini ifade etti.

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