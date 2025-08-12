CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi İngiltere'de işsizlik yatay seyir izledi

İngiltere'de işsizlik yatay seyir izledi

İngiltere'de işsizlik nisan-haziran döneminde yüzde 4,7 ile beklentilere paralel gerçekleşti.

Oluşturma Tarihi 12 Ağustos 2025 11:28

Son Güncelleme Tarihi 12 Ağustos 2025 11:31

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ülkede nisan-haziran aylarını kapsayan çeyreklik döneme ilişkin işgücü piyasası verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede işsizlik söz konusu dönemde yüzde 4,7 ile yatay bir seyir izlerken, piyasa beklentilerine paralel olarak gerçekleşti.

İngiltere'de işsizlik mart-mayıs döneminde yüzde 4,7'ye çıkarak son 4 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı. Böylece, nisan-haziran döneminde de yatay seyreden işsizlik oranı, son 4 yılın zirvesinde kalmayı sürdürüyor.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, verilere ilişkin değerlendirmesinde, iş gücü piyasasının soğumaya devam ettiğini belirterek, bu dönemde çalışanların düzenli ücretlerindeki artışın yatay seyrettiğini ancak ikramiyeler dahil ücretlerdeki büyümenin yavaşladığını ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Brent petrolün varili 65,76 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 65,76 dolardan işlem görüyor 11 Ağustos 2025 09:59
Asya borsaları güne pozitif seyirle başladı Asya borsaları güne pozitif seyirle başladı 11 Ağustos 2025 09:53
Altının gramı güne düşüşle başladı Altının gramı güne düşüşle başladı 11 Ağustos 2025 09:47
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı 11 Ağustos 2025 09:32
Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı 11 Ağustos 2025 08:48
Küresel piyasalar ABD’deki enflasyon verisine odaklandı Küresel piyasalar ABD'deki enflasyon verisine odaklandı 09 Ağustos 2025 11:17
Trump’ın kararnameleri kripto paralara talebi artırabilir Trump'ın kararnameleri kripto paralara "talebi" artırabilir 09 Ağustos 2025 11:12
New York borsası yükselişle açıldı New York borsası yükselişle açıldı 08 Ağustos 2025 17:03
Altının kilogramı 4 milyon 430 bin liraya çıktı Altının kilogramı 4 milyon 430 bin liraya çıktı 08 Ağustos 2025 16:44
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 08 Ağustos 2025 13:15
Küresel gıda fiyatları yükseldi Küresel gıda fiyatları yükseldi 08 Ağustos 2025 12:45
Hazine, haftaya iki ihale ve bir doğrudan satış gerçekleştirecek Hazine, haftaya iki ihale ve bir doğrudan satış gerçekleştirecek 08 Ağustos 2025 10:55
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler