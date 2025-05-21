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İngiltere'de işverenlerin ücret artışı teklifleri %3'te kaldı

İngiliz işverenler tarafından verilen maaş artışları teklifleri %3'te kaldı.

Oluşturma Tarihi 21 Mayıs 2025 09:09

Son Güncelleme Tarihi 21 Mayıs 2025 09:10

Brightmine'ın rakamlarına göre, İngiliz işverenler tarafından verilen maaş artışları Nisan ayına kadar olan üç aylık dönemde %3'te kaldı ancak birçok firma artık daha küçük zamlar teklif ediyor.

Çarşamba günkü veriler, Aralık 2021'den bu yana en zayıf artış hızı olan %3'lük ücret ödüllerinin art arda beşinci çeyrek dönemine işaret ediyor.

BoE yetkilileri, işverenlerin İngiltere'de ulusal sigorta olarak bilinen sosyal güvenlik katkı paylarındaki artışa ve ulusal asgari ücretteki keskin yükselişe nasıl tepki vereceğini izliyor. Her ikisi de ücret anlaşmaları için önemli bir ay olan Nisan'da yürürlüğe girdi.

Brightmine, anket yaptığı işverenlerin neredeyse yarısının medyan %3 seviyesinin altında ücret artışı teklif ettiğini söyledi.

Brightmine'da İK içgörüleri ve veri lideri olan Sheila Attwood, "Ücret ödülleri istikrarlı, ancak yüzeyin altında, birçok işletme daha düşük artışları tercih ediyor ve bu nedenle manşet medyanımız önümüzdeki aylarda düşebilir.Ücret anlaşmalarının durgun seyri, birçok işverenin yılın ikinci yarısında da devam edecek olan maliyet baskıları karşısında ücret kararlarına temkinli yaklaşmaya devam ettiğini gösteriyor" dedi.

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