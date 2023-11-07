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İngiltere'de konut fiyatları düşüşlerin ardından ekimde yükseldi

İngiltere'de ortalama konut fiyatları geçtiğimiz 6 ay düşüş trendindeydi. Ekim ayı verilerine göre ise konut fiyatları yüzde 1,1 arttı. Londra, yıllık bazda yüzde 4,6 azalışa rağmen 524 bin 57 sterlinle "ortalama konut fiyatının en yüksek olduğu şehir" unvanını korudu.

Oluşturma Tarihi 07 Kasım 2023 12:33

Son Güncelleme Tarihi 07 Kasım 2023 12:33

İngiltere'de ortalama konut fiyatı ekimde aylık bazda yüzde 1,1 artış gösterdi. Bu artışla fiyatlarda 6 aydır görülen düşüş eğilimi sona erdi.

Halifax Konut Endeksi verilerine göre, ülkede bir evin ortalama fiyatı ekimde 281 bin 974 sterlin oldu. Bu rakam eylülde 3 bin sterlin daha azdı.

İngiltere'de ortalama konut fiyatı ekimde yıllık bazda ise yüzde 3,2 azaldı.

Ülkede ortalama konut fiyatı eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 4,5 gerilemişti.

İngiltere'de konut talebi zayıf ancak yüksek kira bedelleri nedeniyle ilk kez konut alacakların talebi ekim ayındaki artışı belirleyen unsurlardan biri oldu.

Konut fiyatları tüm şehir ve bölgelerde yıllık bazda gerileme gösterdi. En fazla azalış yüzde 6 ile Güney Doğu İngiltere'de kaydedildi. İskoçya yıllık bazda yüzde 0,2 düşüşle fiyatların en dirençli kaldığı yer oldu.

Londra, yıllık bazdaki yüzde 4,6'lık azalışa rağmen 524 bin 57 sterlinle "ortalama konut fiyatının en yüksek olduğu şehir" unvanını korudu.

Halifax Mortgage Direktörü Kim Kinnaird, konut satıcılarının temkinli bir yaklaşım sergilediğini, bunun da arzda daralmaya yol açtığını belirtti.

Bu durumun kısa vadede konut fiyatlarını artırdığına işaret eden Kinnaird, "Aslında konut fiyatlarındaki artışta talepten ziyade düşük arz etkili oldu, talep genel olarak hala düşük seyrediyor. Maaşlardaki zamlarla insanların gelirleri artarken yüksek faiz oranları ve diğer ekonomik baskılar alıcılar için zorluk oluşturmaya devam ediyor. Piyasalarda İngiltere Merkez Bankasının kısa vadede faiz oranlarında azaltıma gitmeyeceği beklentisini düşündüğümüzde, konut fiyatlarının düşmeye devam edeceğini ve ancak 2025'te yeniden artış eğilimine gireceğini öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

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