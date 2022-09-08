RICS tarafından yapılan anket, İngiltere'de konut satışlarının gelecek 12 ayda 2012'den bu yana görülen en büyük düşüşü göstermesi bekleniyor.

Anket, konut soran yeni alıcıların sayısının Nisan 2020'den bu yana görülen en büyük düşüşü yaşadığını ve fiyatların Ocak 2021'den bu yana görülen en yavaş artışı gösterdiğini de ortaya koydu.

"EKONOMİK DURUMA YÖNELİK ENDİŞELER VE ARTAN FAİZ ORANLARI PİYASADAKİ İVME ÜZERİNDE BASKI YARATMAYA DEVAM EDİYOR."

RICS ekonomisti Tarrant Parsons yaptığı açıklamada, "Ekonomik duruma yönelik endişeler ve artan faiz oranları piyasadaki ivme üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Yılın başında yaşanan güçlü aktivite, şimdi daha bastırılmış bir resim ortaya çıkarıyor" dedi.