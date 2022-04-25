Rightmove tarafından derlenen verilere göre, İngiltere'de konutlar için istenen fiyatlar üst üste üçüncü ayda da rekor seviyeye ulaştı. İstenen fiyatlar Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 yükseldi. Yıllık artış bir önceki ay yüzde 10,4 seviyesinde bulunuyordu.

FİYATLAR 3 AYDA 19 BİN STERLİN ARTIŞ GÖSTERDİ

Böylece fiyatların 360 bin 101 sterline ulaştığı bunun üç ayda 19 bin sterlin artışı gösterdiği ifade edildi.

Rapora göre, 2019 yılında ortalama satış süresi 67 gün olurken, bu rakam ortalama 33 güne kadar indi. Bunun şimdiye kadar görülen en yüksek satış hızı olduğu belirtildi.