Danışmanlık şirketi Auxilione tarafından yapılan tahminlere göre Ofgem, 1 Ekim'den geçerli olmak üzere enerji fiyatında üst sınırı yüzde 80 artıracak.

Beklenen artış oranının yapılması halinde Nisan ayında yapılan artırım ile 1971 GBP'ye yükselmiş olan hane halkı yıllık enerji faturası yaklaşık 3600 GBP olacak.