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İngiltere'de maaş artışları %4,9'da kaldı

İngiltere'de maaş artışları Haziran'a kadarki üç aylık dönemde %4,9'da kaldı.

Oluşturma Tarihi 24 Temmuz 2024 08:41

Son Güncelleme Tarihi 24 Temmuz 2024 08:41

İngiltere'de işverenlerin yaptıkları ortalama yıllık maaş artışları Haziran ayına kadarki üç aylık dönemde bir önceki aya göre değişmeyerek %4,9 oldu.

370.000 çalışanı kapsayan 145 ücret ödemesine dayanan verileri derleyen Brightmine, geçen yıla göre daha düşük enflasyon nedeniyle ücret artışının yavaşlamasını beklediğini söyledi.

Ancak, İngiltere'nin yeni İşçi Partisi hükümeti daha yüksek yaşam maliyetlerini hesaba katmayı ve genç çalışanlar için asgari saat ücretini 23 yaş ve üzerindekilerle aynı seviyeye getirmeyi planladığından, yavaşlamanın daha önce beklediğinden daha az olabileceğini söyledi.

Brightmine kıdemli içerik yöneticisi Sheila Attwood, "Hükümet genellikle her yıl Kasım ayında ulusal asgari ücret oranlarındaki artışları açıklar. Bu oranlarda ücret alan çalışanları olan kuruluşlar, önerilen değişikliklerin ne anlama geleceğini modellemeye başlayabilir, özellikle de yaşa dayalı yetişkin oranlarının kaldırılması onaylanırsa" dedi.

Brightmine, daha yüksek asgari ücretle bağlantılı ücret anlaşmaları hariç tutulsaydı, en son çeyrekteki medyan ücret anlaşmasının yüzde 0,6 puan daha düşük olacağını söyledi.

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