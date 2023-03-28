Britanya Perakende Konsorsiyumu (BRC) tarafından hazırlanan mağaza fiyat enflasyonu Mart ayında Şubat ayındaki yüzde 8,4'ten yüzde 8,9'a yükseldi. Bu, BRC'nin mağaza fiyat enflasyonunu hesaplamaya başladığı 2005'ten bu yana görülen en yüksek artış oldu.

BRC verilerine göre Mart ayında gıda fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 yükseldi.

BRC CEO'su Nelen Dickinson yaptığı açıklamada, "Mağaza fiyatları henüz tepe yapmadı. Mart ayında yüksek gıda fiyatlarını şeker yönlendirdi. Düşen üretim ve artan enerji fiyatları şeker fiyatlarını yükseltti. Meyve ve sebze fiyatları da Avrupa ve Kuzey Afrika'daki düşük üretimin etkisiyle arttı. İthalat, zayıflayan GBP nedeniyle daha pahalı hale geldi" ifadelerini kullandı.