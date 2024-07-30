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İngiltere'de mağaza fiyatları sabit kaldı

İngiltere'de mağaza fiyatları artış hızı Temmuz'da sabit kaldı.

Oluşturma Tarihi 30 Temmuz 2024 09:01

İngiltere'de mağaza fiyatlarında yıllık enflasyonunun Temmuz ayında değişmeden kaldığı, gıda dışı deflasyonun hız kaybetmesi ve gıda enflasyonunun zayıflamaya devam ettiği, ancak tersine dönme işaretleri olduğu belirtildi.

NielsenIQ ve Britanya Perakende Konsorsiyumu (BRC) tarafından hazırlanan rapor, İngiltere'deki mağazalarda fiyatların Temmuz ayında yıllık bazda %0,2 arttığını ve bir ay öncesine göre değişmediğini gösterdi.

Böylece fiyatlar üç aylık ortalama olan %0,3'ün altında arttı. Bu, Ekim 2021'den bu yana en düşük seviyeye işaret etti.

BRC İcra Kurulu Başkanı Helen Dickinson, son iki yılda yaşam maliyeti krizinden en çok etkilenen segment olan gıda enflasyonunun, 2023'te gıda emtia fiyatlarındaki genel düşüşün etkisini sürdürmesiyle bir önceki aydaki %2,5 seviyesinden %2,3'e gerilediğini söyledi.

Ancak Dickinson, gıda enflasyonunun tersine dönme işaretleri verdiği ve alışveriş yapanların gelecekte gıda fiyatları üzerinde yeni bir baskıyla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı.

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