CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi İngiltere'de mağaza fiyatları yavaş bir hızda geriledi

İngiltere'de mağaza fiyatları yavaş bir hızda geriledi

İngiltere'de mağaza fiyatları, işçilik maliyetlerindeki son artışların perakendecileri vurmasıyla Nisan ayında daha yavaş bir hızda geriledi.

Oluşturma Tarihi 29 Nisan 2025 09:19

Son Güncelleme Tarihi 29 Nisan 2025 09:19

NielsenIQ ve İngiliz Perakende Konsorsiyumu tarafından yayınlanan rapora göre, İngiltere'deki mağazalarda fiyatlar Nisan ayında %0,1 gerilerken, bir önceki ay %0,4 düşüş gösterdi.

BRC İcra Kurulu Başkanı Helen Dickinson, gıda enflasyonunun Mart ayındaki %2,4 seviyesinden yıllık %2,6'ya yükselerek 11 ayın en yüksek seviyesine ulaştığını ve perakendecilerin daha yüksek ücretler ve ulusal sigorta primleriyle karşı karşıya kalması nedeniyle günlük temel ihtiyaçlardaki artışları yansıttığını söyledi.

Gıda dışı kategorideki deflasyon ise bir önceki ay %1,9'luk düşüşe karşılık %1,4 ile hız kaybetti.

Dickinson, "Mağaza fiyatlarındaki deflasyon günleri sayılı görünüyor" diye ekledi.

İlginizi Çekebilir
Japonya ABD politikasından endişeli olduğunu açıkladı Japonya ABD politikasından endişeli olduğunu açıkladı 24 Nisan 2025 09:32
ABD’de mortgage faiz oranı yükseldi ABD'de mortgage faiz oranı yükseldi 23 Nisan 2025 16:08
Brent petrolde belirsizlik endişesi devam ediyor Brent petrolde belirsizlik endişesi devam ediyor 23 Nisan 2025 09:28
Küresel ekonomik büyüme tahminleri düşürüldü Küresel ekonomik büyüme tahminleri düşürüldü 22 Nisan 2025 16:35
Avro Bölgesi’nde kamu borcu oranı arttı Avro Bölgesi'nde kamu borcu oranı arttı 22 Nisan 2025 13:51
Belirsizlik endişeleri Brent petrolün fiyatını yükseltti Belirsizlik endişeleri Brent petrolün fiyatını yükseltti 22 Nisan 2025 10:12
Almanya ekonomisi yeniden daralma bölgesine girdi Almanya ekonomisi yeniden daralma bölgesine girdi 23 Nisan 2025 12:29
Altın rekor kırmaya devam ediyor Altın rekor kırmaya devam ediyor 22 Nisan 2025 08:56
Japonya’da çekirdek enflasyon ölçümü sabit kaldı Japonya'da çekirdek enflasyon ölçümü sabit kaldı 22 Nisan 2025 08:53
Trump’ın Powell tehditleri ABD borsalarını geriletti Trump'ın Powell tehditleri ABD borsalarını geriletti 22 Nisan 2025 08:50
Brent petrolde ticaret savaşları endişesi yaşanıyor Brent petrolde ticaret savaşları endişesi yaşanıyor 21 Nisan 2025 10:08
Fed üyesi Goolsbee: Vergiler ekonomik faaliyetlerde düşüşe yol açabilir Fed üyesi Goolsbee: Vergiler ekonomik faaliyetlerde düşüşe yol açabilir 21 Nisan 2025 09:14
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler