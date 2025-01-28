CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi İngiltere'de mağaza fiyatlarında düşüş sürüyor

İngiltere'de mağaza fiyatlarında düşüş sürüyor

İngiltere'de mağaza fiyatları Ocak ayında düşmeye devam etti.

Oluşturma Tarihi 28 Ocak 2025 09:05

Son Güncelleme Tarihi 28 Ocak 2025 09:05

İngiltere'de mağaza fiyatları Ocak ayında Aralık ayına kıyasla daha yavaş da olsa düşüş eğilimini sürdürdü. BRC-Nielson Mağaza Fiyat Endeksi'ne göre, mağaza fiyatlarındaki deflasyon Ocak ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla %0,7 oldu ve Aralık ayında görülen %1,0'lik orandan biraz daha yavaşladı.

Gıda dışı ürünler de bu trendi takip ederek yılın ilk ayında %1,8 ile deflasyonda kaldı ve bir önceki ay %2,4 olan deflasyon oranı yavaşladı.

Gıda enflasyonu Aralık ayındaki %1,8'den Ocak ayında %1,6'ya gerilerken, anket "yıllık oranın 2024'ün başından bu yana önemli ölçüde azaldığını" belirtti. Anket verileri 1 Ocak ile 7 Ocak arasındaki dönemi kapsıyor.

BRC İcra Kurulu Başkanı Helen Dickinson şu yorumda bulundu: "Ocak ayında genel fiyatlar düşerken, mağaza fiyatlarındaki deflasyonun hızı azaldı. Gıda dışı ürünlerde, özellikle de mobilya ve modada önemli indirimlerin görüldüğü Ocak ayındaki yoğun satışlar indirim avcıları için iyi bir haber olsa da, fazla stoklarını eritmek isteyen perakendeciler için daha az iyi bir haber oldu. Perakendeciler son bütçede açıklanan 7 milyar GBP'lik yeni maliyetlerin tüm etkisini yakında hissedeceğinden, fiyat indirimleri ve deflasyon çok uzun sürmeyebilir. Daha yüksek işveren NIC'leri, artan ulusal yaşam ücreti ve yeni bir ambalaj vergisi, fiyatların genel olarak yükselmesinin beklendiği anlamına geliyor." dedi.

İlginizi Çekebilir
İngiltere’de tüketici morali geriledi İngiltere'de tüketici morali geriledi 24 Ocak 2025 11:59
Almanya’da PMI 6 ay sonra eşik değerde Almanya'da PMI 6 ay sonra eşik değerde 24 Ocak 2025 11:55
Burberry’nin hisseleri yüzde 14,2 yükseldi Burberry'nin hisseleri yüzde 14,2 yükseldi 24 Ocak 2025 11:53
Brent petrol 77,64 dolardan işlem görüyor Brent petrol 77,64 dolardan işlem görüyor 24 Ocak 2025 10:41
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor Küresel piyasalar pozitif seyrediyor 24 Ocak 2025 09:33
ABD’nin ticari ham petrol stokları azaldı ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı 24 Ocak 2025 09:19
Japonya, faizi 17 yılın en yüksek seviyesine çıkardı Japonya, faizi 17 yılın en yüksek seviyesine çıkardı 24 Ocak 2025 09:08
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları arttı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı 23 Ocak 2025 17:03
Yurt dışında yerleşikler ne kadar hisse senedi sattı? Yurt dışında yerleşikler ne kadar hisse senedi sattı? 23 Ocak 2025 15:10
Küresel finansal sistemdeki parçalanma 5,7 trilyon dolar kayba yol açabilir Küresel finansal sistemdeki parçalanma 5,7 trilyon dolar kayba yol açabilir 23 Ocak 2025 13:28
ABD talebi Brent petrolün fiyatını düşürdü ABD talebi Brent petrolün fiyatını düşürdü 23 Ocak 2025 10:18
JPMorgan: Trump’ın gümrük vergisi politikası ulusal güvenlik için olumlu JPMorgan: Trump'ın gümrük vergisi politikası ulusal güvenlik için olumlu 23 Ocak 2025 09:09
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler