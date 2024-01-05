İngiltere'de mağazalara giden tüketici sayısı azaldı

İngiliz Perakende Konsorsiyumu (BRC=ve Sensormatic IQ'nun en son yaya trafiği verilerine göre, 2023 yılının son beş haftasında mağazalara, perakende parklarına ve alışveriş merkezlerine gidenlerin sayısı 2022 yılının aynı dönemine göre %5 azaldı.

İngiltere ve Galler'deki alışveriş yerleri, ortalama %5,8'lik düşüşle en kötü etkilenen yerler oldu.

BRC CEO'su Helen Dickinson, "Aralık ayındaki şiddetli yağmur, pek çok alışverişçiyi hava koşullarına göğüs germek konusunda isteksiz bıraktı" dedi.

Next Plc CEO'su Simon Wolfson, "Geçen yıl bu zamanlar insanlar hizmet sorunları nedeniyle internetten alışveriş yapmaktan caydırılıyordu ama bu yıl caydırılmadılar" dedi.