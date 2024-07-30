İngiltere'de Maliye Bakanı yatırımlarda kesintiye gidecek

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, Muhafazakar Parti döneminde öngörülenden 22 milyar sterlinlik bir fazla harcama yapıldığını duyurdu.

Reeves, Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada, oluşan bu 22 milyar GBP açığın kapatılması için bir dizi projede kesintiye gideceğini duyurdu. Reeves, ülkenin ekonomik istikrarını yeniden tesis etmek için "gerekli", "acil" ve "inanılmaz derecede zor" seçimler yapma sözü verdi.

Maliye Bakanı, Demiryollarını Onarma Fonu programını iptal edeceğini, Stonehenge'de bir tünel inşa etme planlarını rafa kaldıracağını ve eski Muhafazakar Başbakan Boris Johnson tarafından açıklanan bir hastane genişletme programını gözden geçireceğini söyledi.

Reeves, tasarruf etmek amacıyla emekliler için evrensel kış yakıtı ödemelerini iptal edeceğini de ifade etti.

"Eğer bunu karşılayamazsak, yapamayız" diyen Reeves, yatırım kesintilerinin açığı kapatmak için yeterli olmayacağını da sözlerine ekledi.