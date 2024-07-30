CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi

İngiltere'de Maliye Bakanı yatırımlarda kesintiye gidecek

İngiltere'de Maliye Bakanı açıkları kapatmak için bazı yatırımlarda kesintiye gidecek.

Oluşturma Tarihi 30 Temmuz 2024 09:09

Son Güncelleme Tarihi 30 Temmuz 2024 09:09

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, Muhafazakar Parti döneminde öngörülenden 22 milyar sterlinlik bir fazla harcama yapıldığını duyurdu.

Reeves, Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada, oluşan bu 22 milyar GBP açığın kapatılması için bir dizi projede kesintiye gideceğini duyurdu. Reeves, ülkenin ekonomik istikrarını yeniden tesis etmek için "gerekli", "acil" ve "inanılmaz derecede zor" seçimler yapma sözü verdi.

Maliye Bakanı, Demiryollarını Onarma Fonu programını iptal edeceğini, Stonehenge'de bir tünel inşa etme planlarını rafa kaldıracağını ve eski Muhafazakar Başbakan Boris Johnson tarafından açıklanan bir hastane genişletme programını gözden geçireceğini söyledi.

Reeves, tasarruf etmek amacıyla emekliler için evrensel kış yakıtı ödemelerini iptal edeceğini de ifade etti.

"Eğer bunu karşılayamazsak, yapamayız" diyen Reeves, yatırım kesintilerinin açığı kapatmak için yeterli olmayacağını da sözlerine ekledi.

İlginizi Çekebilir
Çin’in yılın ilk yarısında altın üretimi arttı Çin'in yılın ilk yarısında altın üretimi arttı 29 Temmuz 2024 09:05
Altın fiyatları pozitif bölgede! 28 Temmuz 2024 Cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar? Altın fiyatları pozitif bölgede! 28 Temmuz 2024 Cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar? 28 Temmuz 2024 10:48
Yellen’dan manipülasyon suçlamalarına yalanlama Yellen'dan manipülasyon suçlamalarına yalanlama 28 Temmuz 2024 09:30
Borsa haftaya düşüşle başladı Borsa haftaya düşüşle başladı 29 Temmuz 2024 10:06
Harris, Trump ile olan farkı kapatıyor Harris, Trump ile olan farkı kapatıyor 28 Temmuz 2024 09:04
Fed’in favori enflasyon göstergesi beklentilere paralel Fed’in favori enflasyon göstergesi beklentilere paralel 26 Temmuz 2024 17:00
Gram altın 2 bin 536 liradan işlem görüyor Gram altın 2 bin 536 liradan işlem görüyor 29 Temmuz 2024 10:29
TL depo alım ihalesine 176 milyar 383 milyon liralık teklif geldi TL depo alım ihalesine 176 milyar 383 milyon liralık teklif geldi 26 Temmuz 2024 14:50
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 29 Temmuz 2024 13:12
Goldman Sachs’tan petrol tahmini Goldman Sachs'tan petrol tahmini 26 Temmuz 2024 14:29
Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı 29 Temmuz 2024 09:08
ABD Hazine Bakanı Yellen’den ’süper zenginlerin vergilendirilmesi’ne ilişkin açıklama ABD Hazine Bakanı Yellen'den 'süper zenginlerin vergilendirilmesi'ne ilişkin açıklama 26 Temmuz 2024 14:25
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.000,75
%0,0752
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
999,09
%-0,0912
DOLAR
995,79
%-0,4208
EURO
1.307,76
%30,7755
ALTIN
962,13
%-3,7867
BORSA
1.136,14
%13,6144
DOLAR
1.133,46
%13,3461
EURO
1.385,31
%38,5313
ALTIN
1.008,06
%0,8062
BORSA
1.147,24
%14,7244
DOLAR
1.162,03
%16,2029
EURO
2.340,44
%134,0444
ALTIN
1.518,80
%51,8795
BORSA
1.757,82
%75,7819
DOLAR
1.795,65
%79,565
EURO
BİST En Aktif Hisseler