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İngiltere'de market enflasyonu yükseliyor

İngiltere'de pazar araştırma şirketi Kantar'ın derlediği verilere göre İngiltere'de market enflasyonu yükseliyor.

Oluşturma Tarihi 08 Ekim 2024 16:26

Son Güncelleme Tarihi 08 Ekim 2024 16:26

İngiltere'de pazar araştırma şirketi Kantar'ın derlediği verilere göre, 29 Eylül'e kadar olan dört haftalık dönemde yıllık market fiyat enflasyonun %2,0 oldu. Bir önceki dört haftalık dönemde ise bu oran %1,7 olarak gerçekleşmişti.

Veriler, fiyatların en hızlı soğuk alkolsüz içecekler, çikolatalı şekerlemeler ve cilt bakımı gibi ürünlerde arttığını ve en hızlı kağıt ev ürünleri, köpek maması ve kedi mamasında düştüğünü gösterdi.

Geçtiğimiz ay yayınlanan resmi veriler İngiltere'de genel enflasyonun Ağustos ayında %2.2'de kaldığını göstermişti. Eylül ayı verileri, 16 Ekim'de yayınlanacak.

Kantar'ın verilerine göre İngiltere'de market satışları dört haftalık dönemde değer bazında yıllık bazda %2,0 artarken, geçen ayki raporda bu oran %3,0 olarak açıklandı.

29 Eylül'e kadar geçen 12 haftalık sürede online süpermarket Ocado, yıllık %10'luk satış artışıyla yine en hızlı büyüyen bakkal oldu ve pazar payını %1,8'e çıkardı.

Sektör lideri Tesco satışlarını %5,2 oranında artırırken pazar payını 60 baz puan artırarak Aralık 2017'den bu yana en yüksek pay olan %28,0'a çıkardı.

İkinci sıradaki Sainsbury's satışlarını %5,1 artırırken, üçüncü sıradaki Asda'nın satışları %5,1 azaldı ve pazar payı bir önceki yıla göre 1,1 puan düştü.

Kantar, indirim markaları Aldi ve Lidl'in satışlarının sırasıyla %1,8 ve %8,8 oranında arttığını belirtti.

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