Britanya Perakende Konsorsiyumu (BRC), normalde yaz aylarında artış kaydeden giyim ve ayakkabı perakendecilerinin satışlarının düştüğünü ve Temmuz ayına kadar olan üç ayda genel gıda dışı satışlarda yüzde 0,5'lik bir düşüşe katkıda bulunduğunu bildirdi.

Karşılaştırılabilir perakende satışlarda artış oranı yüzde 1,8 oldu.

Barclays'ten alınan ayrı veriler de benzer şekilde zayıf bir tablo çizdi. Banka ve kredi kartlarına yönelik tüketici harcamaları Temmuz'da yıllık bazda yüzde 4 arttı ve Haziran'daki yüzde 5,4 artışa göre yavaşladı.