Britanya Perakende Konsorsiyumu (BRC) tarafından derlenen verilere göre perakende satış fiyatları Mart ayında Eylül 2021'den bu yana görülen en hızlı artışı yaşadı. Mart ayında fiyatlar yüzde 2,1 yükseldi. Şubat ayında artış oranı yüzde 1,8 olmuştu.

BRC CEO'Sfu Helen Dickinson yaptığı değerlendirmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ile birlikte maliyet artışlarının çok daha şiddetli hale gelmesinin fiyatlara yansıdığını vurguladı.

İngiltere'de Şubat ayında yüzde 5,6 olan enflasyonun, Nisan ayında enerji tarifelerine yapılacak yüzde 50'den fazla artışın etkisi ile yakın zamanda yüzde 8'in üzerine çıkması bekleniyor.