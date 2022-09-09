Danışmanlık şirketi BDO tarafından derlenen verilere göre İngiliz perakendecilerin satışlarından büyüme, COVID-19 karantina tedbirlerinin sona erdirildiği geçen yıldan bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.

Ağustos ayında karşılaştırılabilir satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 arttı. Bu dönemde online satışlar yüzde 0,6 geriledi. Online satışlar Mart ayından bu yana görülen ilk kez düştü.

BDO'nun perakende bölümü başkanı Sophie Michael yaptığı değerlendirmede, "Eylül ayı sonuçları bize ihtiyari harcamaların bu yıl kış ne kadar ciddi gerileyebileceklerini gösterecek. Ancak Ağustos ayı sonuçları da tüketicilerin bütçelerini kıstıklarını ortaya koydu. Tüketiciler büyük harcamalar yapmak yerine zaruri harcamalara öncelik veriyorlar" dedi.

Michel, sonbahar ve Noel dönemi öncesinde giyim ve yaşam stili harcamalarında büyümenin yavaş olmasının endişe yarattığını da vurguladı