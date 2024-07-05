CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi İngiltere'de perakende satışlar geriledi

İngiltere'de perakende satışlar geriledi

İngiltere'de perakende satışlar Avrupa Futbol Şampiyonası ve Taylor Swift konser turuna rağmen geriledi.

Oluşturma Tarihi 05 Temmuz 2024 08:41

Son Güncelleme Tarihi 05 Temmuz 2024 08:41

İngiltere'de perakende satışlar, iyileşen hava koşulları ve büyük eğlence etkinliklerinin müşteri trafiğini artırmada yetersiz kalması nedeniyle Haziran ayında düşüşünü, önceki aylar kadar yüksek olmasa da sürdürdü.

İngiliz Perakende Konsorsiyumu ve Sensormatic Solutions'a göre, 29 Haziran'da sona eren dört hafta boyunca cadde mağazaları, perakende park yerleri ve alışveriş merkezi verilerini içeren mağaza ziyaretlerinin sayısı, Haziran ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %2,3 oranında düştü. Ancak Haziran ayı rakamı önceki aylara göre sıralı bir toparlanmayı yansıtıyor; ziyaretler Nisan ayında %7,2 ve Mayıs ayında %3,6 gerilemişti.

Sensormatic Solutions danışmanı Andy Sumpter, "Yağmurun nihayet yerini daha kuru ve güneşli havaya bırakmasıyla birlikte, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası başlangıcı ve Taylor Swift'in Eras konser turu gibi etkinlikler, alışveriş trafiğinde ortam artışı sağlamaya yardımcı oldu." dedi.

Alışveriş merkezlerinde düşüş %3,2 olurken, cadde mağazalarında %3,1 ve perakende park yerlerinde %0,4 gerileme yaşandı.

Sumpter, ileriye dönük olarak perakendecilerin, devam eden Avrupa Futbol Şampiyonası, Wimbledon ve Paris Olimpiyatları da dahil olmak üzere diğer büyük spor etkinliklerinin ziyaretçi sayısını destekleyeceğini söyledi.

İlginizi Çekebilir
Japonya’da ücret artışı 33 yılın en yüksek seviyesinde Japonya'da ücret artışı 33 yılın en yüksek seviyesinde 03 Temmuz 2024 13:53
Japonya’nın vergi gelirleri rekor kırdı Japonya'nın vergi gelirleri rekor kırdı 03 Temmuz 2024 13:50
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 04 Temmuz 2024 13:21
Hedge fonlar Avrupa hisse senetlerini terk etti Hedge fonlar Avrupa hisse senetlerini terk etti 03 Temmuz 2024 13:47
Çin, Kazakistan’ın BRICS’e katılımını destekliyor Çin, Kazakistan'ın BRICS'e katılımını destekliyor 03 Temmuz 2024 13:41
Powell’ın konuşması doları zayıflattı Powell'ın konuşması doları zayıflattı 03 Temmuz 2024 13:28
Japon yeni zayıflamaya devam ediyor Japon yeni zayıflamaya devam ediyor 03 Temmuz 2024 09:23
ECB üyesi: 2 faiz indirimi daha yapmak biraz fazla ECB üyesi: 2 faiz indirimi daha yapmak biraz fazla 03 Temmuz 2024 09:03
Citi, Çin’den ekonomiyi canlandıracak yeni adımlar bekliyor Citi, Çin'den ekonomiyi canlandıracak yeni adımlar bekliyor 03 Temmuz 2024 09:19
ABD’de girişim sermayesi yatırımları hızla büyüdü ABD'de girişim sermayesi yatırımları hızla büyüdü 03 Temmuz 2024 09:21
Chicago Fed Başkanı: Faiz oranları düşürülmeli Chicago Fed Başkanı: Faiz oranları düşürülmeli 03 Temmuz 2024 09:12
Güney Kore hükümeti büyüme beklentisini yükseltti Güney Kore hükümeti büyüme beklentisini yükseltti 03 Temmuz 2024 09:14
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.003,63
%0,363
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
998,57
%-0,1429
EURO
997,23
%-0,2771
DOLAR
1.276,10
%27,6096
ALTIN
1.036,80
%3,6795
BORSA
1.115,90
%11,59
EURO
1.119,21
%11,9212
DOLAR
1.351,78
%35,1775
ALTIN
1.029,91
%2,9911
BORSA
1.144,03
%14,4026
EURO
1.130,15
%13,0147
DOLAR
2.283,78
%128,3784
ALTIN
1.807,49
%80,7487
BORSA
1.767,83
%76,783
EURO
1.731,62
%73,1623
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler