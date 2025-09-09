İngiltere'de perakende satışlar hızlı arttı

İngiliz Perakendeciler Birliği (BRC) tarafından Salı günü açıklanan verilere göre, İngiliz tüketiciler Ağustos ayında cüzdanlarını daha fazla açtı. Sıcak hava, okulların açılmasıyla birlikte yapılan alışverişler ve gıda ve mobilya ürünlerine olan güçlü talep perakende satışları artırdı.

BRC, Ağustos ayında toplam perakende satışların Temmuz ayındaki %2,5'lik artıştan sonra yıllık bazda %3,1 arttığını açıkladı. Mağaza büyüklüğündeki değişiklikleri dikkate alan ve hisse senedi analistleri tarafından yakından takip edilen benzer bazda satışlar da %3,1 artarak, Paskalya tatili nedeniyle satışların %7,0 arttığı Nisan ayı dışında bu yılın en hızlı artışını kaydetti.

Gıda satışları Ağustos ayında %4,7 artarak başı çekerken, gıda dışı ürünlerdeki büyüme sadece %1,8 oldu. Ancak BRC İcra Kurulu Başkanı Helen Dickinson, gıda harcamalarındaki artışın büyük bir kısmının hacim artışından ziyade enflasyondan kaynaklandığını, çünkü gıda ve içecek fiyatlarının ay boyunca %4'ün üzerinde arttığını belirtti.

Perakende sektörü mevsimsel talepten faydalanırken, perakendeciler önümüzdeki aylara ilişkin temkinli olmaya devam ediyor. Hane halkları, Maliye Bakanı Rachel Reeves'in 26 Kasım'da açıklamayı planladığı İngiliz hükümetinin sonbahar bütçesini beklerken, tüketici güvenine ilişkin endişeler artıyor.

Daha geniş bir harcama kategorisini izleyen Barclays'in ayrı verileri ise daha durgun bir tablo ortaya koydu. Ağustos ayında toplam tüketici harcamaları Temmuz ayındaki %1,4'lük artıştan %0,5'e geriledi. Temel ihtiyaçlara yönelik harcamalar azalırken, yazın popüler olan KPop Demon Hunters dizisi sayesinde abonelik sayısında artış yaşayan Netflix gibi yayın hizmetlerinin etkisiyle isteğe bağlı harcamalar %2 arttı.

Enflasyon ve gıda fiyatları konusunda süregelen endişelere rağmen, İngiltere Merkez Bankası'nın Ağustos ayında faiz oranlarını %4,25'ten %4'e düşürmesinin ardından tüketici güveni hafifçe iyileşti. Ancak ekonomistler, bütçe öncesindeki belirsizliğin yılın son aylarında harcamaları azaltabileceği konusunda uyarıyor.

Barclays'in İngiltere baş ekonomisti Jack Meaning, "Görünüm hala belirsiz" dedi. "Ekonomiye anlamlı bir canlanma sağlamak için muhtemelen daha fazla faiz indirimi gerekecek."