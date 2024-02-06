CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi İngiltere'de perakende satışlar ılımlı arttı

İngiltere'de perakende satışlar ılımlı arttı

İngiliz perakendeciler, alışveriş yapanların harcama konusunda temkinli davranması nedeniyle Ocak ayında satışların durgun olduğunu bildirdiler.

Oluşturma Tarihi 06 Şubat 2024 08:59

Son Güncelleme Tarihi 06 Şubat 2024 08:59

Britanla Perakende Konsorsiyumu (BRC), tüketici harcamalarının Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre %1,2 arttığını, ancak enflasyon hesaba katıldıktan sonra alımlarda bir düşüş olduğunu ve Aralık ayındaki %1,7'lik artışın altında kaldığını söyledi.

KPMG İngiltere Tüketici Piyasaları, Eğlence ve Perakende Başkanı Linda Ellett, "Yeni bir yıl olabilir, ancak düşük tüketici güveninin etkisi devam ediyor" dedi.

Ellett, geçen ay iki fırtına da dahil olmak üzere kötü hava koşullarının alışveriş yapanların mağazalara gitme cesaretini kırdığını söyledi.

İngiliz tüketiciler yüksek enflasyon ve borçlanma maliyetleriyle mücadele etmek zorunda kaldı ve bu da ekonomiyi 2023'ün ikinci yarısında sığ bir resesyona itebilir.

Ellett, İran'a bağlı Husi isyancıların Kızıldeniz ve çevresindeki gemilere yönelik saldırılarının ardından tedarik konusundaki belirsizliğin önümüzdeki aylarda perakendeciler üzerinde daha fazla baskı yaratabileceğini vurguladı.

İlginizi Çekebilir
Altın gram fiyatı rotası aşağı çevrildi! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 5 Şubat 2024 kaç lira? Altın gram fiyatı rotası aşağı çevrildi! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 5 Şubat 2024 kaç lira? 05 Şubat 2024 16:29
Altının gramı 1992 liradan işlem görüyor Altının gramı 1992 liradan işlem görüyor 05 Şubat 2024 10:45
Çinli petrol şirketinde eski yönetici yolsuzluktan yargılanacak Çinli petrol şirketinde eski yönetici yolsuzluktan yargılanacak 05 Şubat 2024 09:49
Arz endişeleri Brent petrolün fiyatını yükseltti Arz endişeleri Brent petrolün fiyatını yükseltti 05 Şubat 2024 10:03
Çin’in konteyner nakliye endeksi üst üste 9 haftadır yükseliyor Çin'in konteyner nakliye endeksi üst üste 9 haftadır yükseliyor 05 Şubat 2024 09:01
ECB üyesi: Faiz indirmeden önce sürekli bir ücret baskısı olmadığından emin olmak gerekli ECB üyesi: Faiz indirmeden önce sürekli bir ücret baskısı olmadığından emin olmak gerekli 05 Şubat 2024 09:06
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü 05 Şubat 2024 13:36
Powell: Fed faizin ne zaman düşürüleceğine karar verirken ihtiyatlı davranacak Powell: Fed faizin ne zaman düşürüleceğine karar verirken ihtiyatlı davranacak 05 Şubat 2024 08:58
Çin hizmet sektörü ılımlı büyüdü Çin hizmet sektörü ılımlı büyüdü 05 Şubat 2024 08:54
Küresel piyasalar yeni haftaya temkinli başladı Küresel piyasalar yeni haftaya temkinli başladı 05 Şubat 2024 09:33
UBS ons altın fiyatının 2200 dolara ulaşmasını bekliyor UBS ons altın fiyatının 2200 dolara ulaşmasını bekliyor 05 Şubat 2024 08:46
Borsa İstanbul açılış rekoru kırdı Borsa İstanbul açılış rekoru kırdı 05 Şubat 2024 10:25
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.000,00
%0
BORSA
999,74
%-0,0256
ALTIN
999,67
%-0,0327
DOLAR
995,46
%-0,4545
EURO
1.051,57
%5,157
BORSA
1.025,05
%2,505
ALTIN
1.057,36
%5,736
DOLAR
1.048,85
%4,8851
EURO
1.162,81
%16,2809
BORSA
1.085,84
%8,5841
ALTIN
1.067,69
%6,769
DOLAR
1.075,29
%7,5286
EURO
1.756,17
%75,6172
BORSA
1.834,50
%83,4496
ALTIN
1.635,93
%63,5926
DOLAR
1.661,61
%66,1608
EURO
BİST En Aktif Hisseler