İngiltere'de perakende satışlar Şubat ayında beklenmedik bir düşüş gösterdi. Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre Şubat ayında perakende satışlar bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı.

Ekonomistler ise Şubat ayında yüzde 0,6 artış bekliyorlardı. Şubat ayında perakende satış hacmi 2020'nin ayını ayının ise yüzde 3,7 üzerinde gerçekleşti.

Gıda perakendecilerinde satış hacmi Şubat ayında yüzde 0,2 geriledi. En büyük düşüş tütün ve alkol satışlarında yaşandı. Gıda satışları pandeminin başladığı Şubat 2020'nin yüzde 0,1 altında kaldı.

Gıda dışı perakendecilerde ise satış hacmi Şubat ayında yüzde 0,6 arttı. Giyim eşyası satışları yüzde 13,2 artarken, departmanlı mağazalarda satışlar yüzde 1,3 yükseldi.