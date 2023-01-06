İngiltere'de Noel ve yılbaşı döneminde perakende sektörünün satışlarında beklenen artış yakalanamadı.

Danışmanlık şirketi BDO tarafından derlenen verilere göre, İngiltere'de mağazalarda karşılaştırılabilir perakende satışlar Aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 arttı. Geçen yılın aynı ayında satışlar yüzde 21,4 artış göstermişti.

Mağazaların perakende satışları yüzde 15,5 artarken, bu önceki yılın aynı döneminde gerçekleşen yüzde 43,6 artışın oldukça altında kaldı.

Mağaza dışı satışlar ise yüzde 5,0 artış gösterdi. Önceki yılın aynı ayı artış oranı yüzde 7,6 seviyesindeydi.