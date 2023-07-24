İngiltere'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuz ayında 45'e inerek 38 ayın en düşük seviyesine geriledi.

S&P Global/CIPS, İngiltere'de temmuz ayına ilişkin öncü PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede imalat sanayi PMI, temmuzda 45'e inerek son 38 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Beklenti, ülkede imalat sanayi PMI verisinin temmuzda 46,1 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Ülkede, bir önceki ayda imalat sanayi PMI 46,5 seviyesinde kaydedilmişti.

İngiltere'de temmuzda hizmet sektörü PMI ise 51,5'e gerileyerek son 6 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Ülkede önceki ay 53,7 düzeyinde gerçekleşen hizmet sektörü PMI verisine ilişkin beklenti, temmuzda 53 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Öncü veri olarak bilinen PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektör büyümesi, bu seviyenin altı ise sektör daralması olarak yorumlanıyor.

Hizmet sektörü, İngiliz ekonomisinin yaklaşık yüzde 80'ini temsil ediyor.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan S&P Küresel Piyasalar Başekonomisti Chris Williamson, "İngiliz ekonomisi, ileriye yönelik kasvetli göstergelerin resesyon endişelerini yeniden tetiklemesiyle duraklamaya yakınlaştı." ifadesini kullandı.

Williamson, İngiltere'de bu yılın temmuz ayında imalat sektöründe daralmaya ilaveten ekonominin ciddi kısmını temsil eden hizmet sektöründe de büyümenin cılızlaştığını belirtti.