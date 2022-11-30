Britanya Perakende Konsorsiyumu (BRC) tarafından derlenen verilere göre Kasım ayında taze gıda fiyatlarında artış verilerin tutulmaya başlandığı 2005 yılından bu yana görülen en yüksek seviyede gerçekleşti.

Kasım ayında taze gıda fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,3 arttı.

Diğer gıda ürünlerinin fiyatlarında artış da Kasım ayında rekor kırdı. Ekim ayında yüzde 11,6 artan gıda fiyatları Kasım ayında yüzde 12,4 yükseldi.

BRC verilerine göre Kasım ayında toplam mağaza fiyat enflasyonu 2005'den bu yana görülen en yüksek seviyede, yüzde 7,4 olarak gerçekleşti. Ekim ayında mağaza fiyat enflasyonu yüzde 6,6 olmuştu.

BRC CEO'su Helen Dickinson yaptığı açıklamada, "Gıda fiyatları, özellikle et, süt ve yumurta fiyatları hızla artan enerji fiyatlarının, yem ve ulaşım maliyetlerinin etkisiyle yükselmeye devam etti" dedi.