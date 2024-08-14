CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi

İngiltere'de TÜFE bu yıl ilk kez artış gösterdi

İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda yıllık bazda yüzde 2,2'ye yükselerek bu yıl ilk kez artış gösterdi.

Oluşturma Tarihi 14 Ağustos 2024 09:40

Son Güncelleme Tarihi 14 Ağustos 2024 09:40

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), temmuz ayı tüketici fiyatlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre, mayıs ve haziranda yüzde 2 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 2,2 olarak ölçüldü. Böylece, TÜFE Aralık 2023'ten beri ilk kez artış göstermiş oldu.

Ekonomistlerin beklentisi ise yıllık enflasyonun temmuzda yüzde 2,3 olacağı yönündeydi.

TÜFE'deki artışta elektrik ve gaz fiyatları belirleyici oldu.

Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon ise temmuzda yıllık bazda yüzde 3,3 olarak hesaplandı. Çekirdek enflasyon haziranda yıllık yüzde 3,5 olmuştu.

İngiltere Merkez Bankasının para politikası kararları açısından yakından takip ettiği hizmet sektörü enflasyonu ise geçen ay yıllık bazda yüzde 5,2 olarak ölçüldü. Hizmet sektörü enflasyonu haziranda yüzde 5,7 olmuştu.

ONS Başekonomisti Grant Fitzner, verilere ilişkin değerlendirmesinde, doğal gaz ve elektrik fiyatlarındaki sınırlı gerilemenin enflasyonda yukarı yönlü baskı oluşturduğunu belirterek, bunun otel maliyetlerindeki düşüşle kısmen dengelendiğini ifade etti.

Fitzner, öte yandan, fabrikalardan çıkan ürünlerin fiyatları yavaşlasa da ham madde maliyetlerinde bir yıldan fazla süredir ilk kez artış görüldüğünü kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Küresel elektrikli araç satışları temmuzda arttı Küresel elektrikli araç satışları temmuzda arttı 13 Ağustos 2024 08:40
Çin’deki Alman yatırımları artıyor Çin'deki Alman yatırımları artıyor 13 Ağustos 2024 08:37
Harris ekonomi politikaları için Biden’ın eski direktörü ile çalışıyor Harris ekonomi politikaları için Biden'ın eski direktörü ile çalışıyor 13 Ağustos 2024 08:35
Avrupa’da elektrikli araç baskısı kiralama şirketlerini zorluyor Avrupa'da elektrikli araç baskısı kiralama şirketlerini zorluyor 13 Ağustos 2024 08:31
Hazine tahvil ihalesiyle yaklaşık 32 milyar lira borçlandı Hazine tahvil ihalesiyle yaklaşık 32 milyar lira borçlandı 12 Ağustos 2024 15:47
Emtia piyasasında enerji haricindeki diğer gruplar karışık seyretti Emtia piyasasında enerji haricindeki diğer gruplar karışık seyretti 12 Ağustos 2024 11:19
Orta Doğu gerginliği Brent petrolün fiyatını yükseltti Orta Doğu gerginliği Brent petrolün fiyatını yükseltti 12 Ağustos 2024 09:42
Fed üyesi Bowman: Faizi kademeli olarak düşürmek uygun olacaktır Fed üyesi Bowman: Faizi kademeli olarak düşürmek uygun olacaktır 12 Ağustos 2024 08:44
Talep riski OPEC’i üretim kısıntısını sürdürmeye zorlayabilir Talep riski OPEC'i üretim kısıntısını sürdürmeye zorlayabilir 12 Ağustos 2024 08:42
Sakurai BOJ’dan bu yıl faiz artırımı beklemiyor Sakurai BOJ'dan bu yıl faiz artırımı beklemiyor 12 Ağustos 2024 08:39
Britanya’nın en büyük şirketlerinin CEO’larına rekor ücret Britanya'nın en büyük şirketlerinin CEO'larına rekor ücret 12 Ağustos 2024 08:37
Çinli şirketin tasfiye duruşması ertelendi Çinli şirketin tasfiye duruşması ertelendi 12 Ağustos 2024 08:35
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler