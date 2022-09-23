Hükümetin yüksek enerji faturaları karşısında hane halklarını desteklemek için tedbirler ortaya koymasına, enerji faturalarına üst sınır getirmesine rağmen, GfK tarafından hazırlanan tüketici güven endeksi Eylül ayında Ağustos ayındaki -44'ten -49'a indi. Bu, GfK tüketici güven endeksinin hazırlanmaya başladığı 1974 yılından bu yana görülen en düşük değer oldu.

Tüketici güven endeksinde düşüşü en çok ileri dönük göstergeler aşağı çekti. Gelecek 12 ay için kişisel finansal duruma ilişkin güven endeksi Eylül ayında Ağustos ayındaki -31'den -40'a gerilerken, ekonominin gelecek 12 aydaki durumuna yönelik güven endeksi de -60'dan -68'e indi.

GfK yöneticisi Jıe Staton yaptığı değerlendirmede, artan gıda fiyatlarının ve yakıt faturaları ile mortgage ödemelerinde yükmselişlerin tüketici güveni üzerinde ağır baskı yarattıklarına işaret etti.