Artan yaşam maliyetlerinin tüketicileri "kızdırdığı" ortamda pazar araştırma şirketi GfK tarafından hazırlanan tüketici güven endeksi Ağustos ayında Temmuz ayındaki -41'den -44'e indi. Ekonomistler ise güven endeksinin Ağustos ayında -42 olmasını bekliyorlardı.

GfK yöneticisi Joe Staton yaptığı değerlendirmede, "Endeksin tüm alt kalemlerinde ölçümler düşüşe işaret etti. Bu, yaşam maliyetlerindeki hızlı artışın yarattığı akut endişeleri yansıtıyor. İngiltere ekonomisi konusunda kızgınlık hisse bu sonuçların en büyük yönlendiricisi. Tüketiciler için ay sonunu getirmek bir kabus haline geldi ve güven krizi sonbaharın karanlık ve kışın soğuk günlerinde daha da kötüleşir" dedi.