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İngiltere'de tüketici güveni geriledi

İngiltere'de tüketici güveni, mart ayından bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.

Oluşturma Tarihi 25 Ekim 2024 08:55

Son Güncelleme Tarihi 25 Ekim 2024 08:55

İngiltere'de tüketici güveni, yeni hükümetin önümüzdeki hafta açıklayacağı ilk bütçe öncesinde olası vergi artışlarına ilişkin endişelerin etkisiyle Mart ayından bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.

Piyasa araştırma şirketi GfK'nın tüketici güveni anketi Eylül ayındaki -20 seviyesinden Ekim ayında -21'e gerileyerek bir önceki Muhafazakar hükümetin son bütçesini açıkladığı Mart ayından bu yana en düşük seviyeye indi.

GfK'nın Tüketici Öngörüleri Direktörü Neil Bellamy, "Bütçe açıklaması yaklaşırken, tüketiciler manşet enflasyon oranındaki düşüşe rağmen umutsuz bir ruh hali içinde. Bu ayki Tüketici Güven Barometresi, 30 Ekim'de kendilerini nelerin beklediğini görmek için nefeslerini tutan insanların resmini çiziyor" dedi.

İngiliz hane halkı, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından enerji fiyatlarındaki artışla hızlanan yüksek yaşam maliyetleriyle mücadele etmeye devam ediyor. Ancak resmi rakamlar, enflasyonda keskin bir düşüş ve ücret artışında bir soğuma olduğunu gösterdi ve yatırımcılar, İngiltere Merkez Bankası'nı Kasım ayındaki bir sonraki toplantısında ve muhtemelen Aralık ayında tekrar borçlanma maliyetlerini düşürmeye sevk edeceğini düşünüyor.

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