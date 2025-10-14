CANLI BORSA
İngiltere’de tüketici harcamaları yavaş arttı

İngiltere’de tüketici harcamaları dört ayın en yavaş artışını gösterdi.

Oluşturma Tarihi 14 Ekim 2025 09:46

Son Güncelleme Tarihi 14 Ekim 2025 09:47

İngiltere'de tüketici harcamaları, gelecek ay Maliye Bakanı Rachel Reeves'in açıklayacağı bütçe öncesi belirsizlik ve artan enerji faturalarının etkisiyle Eylül ayında son dört ayın en yavaş artışını kaydetti.

Britanya Perakende Konsorsiyumu (BRC), mağaza harcamalarının yıllık bazda %2,3 arttığını, bunun Ağustos'taki %3,1'lik artışın altında ve Mayıs'tan bu yana en zayıf artış olduğunu açıkladı.

Barclays'in verileri de Eylül ayında genel tüketici harcamalarında düşüş yaşandığını gösterdi. Bankanın verilerine göre, banka ve kredi kartı harcamaları yıllık bazda %0,7 azaldı. Ağustos'ta ise %0,5 artış görülmüştü.

Temel ihtiyaçlara yapılan harcamalar %2,6 gerilerken, bu art arda beşinci aylık düşüş oldu. Zorunlu olmayan ürünlerde harcama artışı ise son 15 ayın en zayıf seviyesi olan %0,2'ye indi.

BRC Başkanı Helen Dickinson, "Artan enflasyon ve olası vergili bir bütçe, birçok hanenin Noel dönemi harcamalarını planlarken endişe yaratıyor" dedi. Dickinson, perakendecilerin de yıl sonu dönemi için yatırım ve istihdam kararlarında zorlandığını belirtti.

Geçen yıl açıklanan vergi artışlarının büyük bölümü işletmeleri etkilerken, tüketiciler bu ay enerji fiyatlarındaki %2'lik artışla karşı karşıya kaldı.

Barclays'in anketine göre, hanelerin güven endeksi dört yılın en yüksek seviyesi olan %78'e ulaştı. Katılımcıların neredeyse yarısı bütçe öncesinde harcama alışkanlıklarını değiştirdiğini, üçte biri ise tasarruf yapmaya başladığını söyledi.

