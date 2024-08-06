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İngiltere'de tüketiciler harcamalarını kıstı

İngiltere'de tüketiciler temmuz ayında harcamalarını kıstı.

Oluşturma Tarihi 06 Ağustos 2024 08:59

Son Güncelleme Tarihi 06 Ağustos 2024 09:00

İngiltere'de tüketiciler Temmuz ayında, yağmurlu havanın harcama iştahlarını yeniden azaltması nedeniyle cüzdanlarını sıkı tutmaya devam etti.

Barclays tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, kredi ve banka kartlarına yapılan harcamalar Temmuz ayında yıllık bazda %0,3 düştü. Bu, Şubat 2021'den bu yana ikinci düşüş oldu; Ancak Haziran ayındaki %0,6'lık düşüşe göre daha az keskin bir gerileme yaşandı.

Barclays, İngiltere erkek futbol takımının Euro 2024 turnuvasında finale çıkmasının barlardaki harcamaları artırdığını ve Temmuz ayının güneşli günlerinde insanların barbekü için stok yaptığını söyledi.

Ancak Barclays anketine katılan beş kişiden ikisi, ay boyunca yağışlı hava nedeniyle daha az harcadıklarını ve harcamalardaki düşüşün, resmi enflasyon verilerine göre yaklaşık %2 oranında seyreden fiyatlardaki artışla tezat oluşturduğunu söyledi.

İngiliz Perakende Konsorsiyumu, Temmuz 2023'e göre satış değerlerinde %0,5'lik bir artış bildirdi. Bu, Haziran'daki %0,2'lik düşüşe göre olumlu bir işaret oldu; Ancak son 12 aydaki ortalama %1,4'lük artışın altında kaldı.

Her iki anket de zorunlu olmayan harcamalarda düşüşe işaret etti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) geçen hafta yaptığı açıklamada, İngiltere ekonomisinin geçen yılın ikinci yarısındaki kısa ve sığ durgunluktan 2024 başlarında çıktığını ve 2024 yılı genelinde %1,25 oranında büyümesinin beklendiğini ve potansiyel olarak Fransa, Almanya ve İtalya'yı geride bıraktığını söyledi.

Yeni Başbakan Keir Starmer, ekonomik büyüme hızını iki katına çıkarmayı hedefleyeceğini ifade etti.

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