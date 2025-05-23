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İngiltere'de tüketiciler Mayıs ayında daha az karamsar

Pazar araştırma şirketi GfK tarafından yayınlanan bir ankete göre İngiltere'de tüketiciler Mayıs ayında biraz daha az karamsarlar.

Oluşturma Tarihi 23 Mayıs 2025 09:03

Son Güncelleme Tarihi 23 Mayıs 2025 09:04

Pazar araştırma şirketi GfK tarafından yayınlanan bir anket, Britanyalı tüketicileri Mayıs ayında kendilerine biraz daha fazla güvenmeye başladıklarını gösterdi.

GfK'nın tüketici güven endeksi, hane halklarının mali durumları ve daha geniş ekonominin görünümüne ilişkin daha fazla iyimserlikle Nisan ayında -23 iken Mayıs ayında -20'ye yükseldi.

GfK üketici güven endeksinrin ayı ayında 22 olması bekleniyordu.

GfK Tüketici Öngörüleri Direktörü Neil Bellamy, tüketicilerin İngiltere Merkez Bankası'nın 8 Mayıs'taki faiz indiriminin yanı sıra Başkan Donald Trump'ın ABD ticaret savaşındaki kısmi soluklanmadan dolayı rahat bir nefes almış olabileceğini söyledi.

Bellamy, "Bu tehlikeler - özellikle enflasyon sorunu - ortadan kalkmadı ancak İngiltere'deki tüketici ruh hali biraz iyileşmiş görünüyor" dedi.

Yine de bu değer, anketin uzun dönem ortalaması olan -11'in bir miktar altında kalmıştır. GfK endeksi mevsimsel olarak ayarlanmamıştır ve son 10 yılın sekizinde Mayıs ayında yükselmiştir.

GfK 2,007 kişiyle anket yaptı. Genel olarak anket, fiyat baskılarının inatla yüksek seyrettiği ve ekonominin 2025'in ikinci yarısında sadece yavaş büyüyeceğinin tahmin edildiği, işletmeler ve tüketiciler arasında kırılgan bir güven tablosuna uymaktadır.

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