CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi İngiltere'de tüketiciler temkinli davranıyor

İngiltere'de tüketiciler temkinli davranıyor

İngiliz Perakendeciler Birliği İcra Direktörü Helen Dickinson, "Hayat pahalılığı krizi, harcamaları daha çok düşük fiyatlı ürünlere kaydırıyor" dedi. KPMG İngiltere Perakende Birimi Başkanı Paul Martin ise "Yüksek faiz oranlarıyla birleşince, tüketiciler paralarını nasıl harcayacakları konusunda çok dikkatli davranıyor" açıklamasında bulundu.

Oluşturma Tarihi 07 Kasım 2023 12:38

Son Güncelleme Tarihi 07 Kasım 2023 12:38

İngiltere'de perakende satışlar eylülde yüzde 2,5 artış göstermesine karşın, son 12 ay ortalaması olan yüzde 4,2'lik büyümenin altında kaldı. Veriler, tüketicilerin temkinli davranarak harcamayı büyük oranda durdurduğunu ortaya koydu.

İngiliz Perakendeciler Birliği (BRC) ve KPMG tarafından yayımlanan aylık verilere göre, ülkede perakende satışlar Ekim 2022'de yüzde 1,6 artış göstermişti.

Ekim 2023'teki yüzde 2,5'lik büyüme geçen yılın aynı ayındaki seviyenin üzerinde olsa da üç aylık ortalama olan yüzde 3,1 ve 12 aylık ortalama olan yüzde 4,2'lik artışın altında kaldı.

Gıda satışları son üç ayda yüzde 7,9 arttı. Gıda dışı satışlar son üç ayda yüzde 1 gerilerken, yıllık bazda düşüş eğilimini sürdürdü.

BRC İcra Direktörü Helen Dickinson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, yüksek mortgage oranları ve kira maliyetlerinin tüketici güvenini sarstığını, perakende satışlarının yavaşladığını dile getirdi.

Birçok kişinin Christmas alışverişlerini Efsane Cuma'da (Black Friday) daha iyi bir indirim alabilme umuduyla ertelediğini kaydeden Dickinson, "Hayat pahalılığı krizi, harcamaları daha çok düşük fiyatlı ürünlere kaydırıyor. Perakendecilerin, müşterilerine Christmas'ta daha uygun fiyatlar sunabilme taahhüdünün bir parçası olarak fiyatlarda düşüş görüyoruz. Ancak, gelecek yılki vergiler perakendeciler önünde zorluk oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

KPMG İngiltere Perakende Birimi Başkanı Paul Martin ise ekimde gıda, içecek ve güzellik ürünlerinin satışları artırdığını belirterek, internet üzerinden alışverişlerde her kategoride gerileme görüldüğünü kaydetti.

Bu durumun uzun süredir görülen en rekabetçi Efsane Cuma dönemini getirebileceğini aktaran Martin, şu değerlendirmede bulundu:

"Tüketiciler, enflasyonun yüzde 11'i aşarak zirve yaptığı Ekim 2022'deki seviyesine göre, bu yıl ekimde aslında daha düşük bir enflasyon ortamındalar. Ancak, son 12 ayın, tüketicilerin güveni ve harcama kabiliyetleri üzerinde büyük bir etki yaptığına şüphe yok. Yüksek faiz oranlarıyla birleşince, tüketiciler paralarını nasıl harcayacakları konusunda çok dikkatli davranıyorlar. Sonuç olarak da son 18 aydır perakendecileri ayakta tutan güçlü talebin artık yok olmaya başladığını görüyoruz."

İlginizi Çekebilir
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Bakan Işıkhan’dan YENİ açıklama! Refah düzeyini artıracak adımlar geliyor EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Bakan Işıkhan'dan YENİ açıklama! Refah düzeyini artıracak adımlar geliyor 06 Kasım 2023 15:02
Euro Bölgesi’nde yatırımcı güveni yükseldi Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni yükseldi 06 Kasım 2023 14:56
Konut projelerindeki iptaller zirveye ulaştı Konut projelerindeki iptaller zirveye ulaştı 06 Kasım 2023 13:42
İngiltere’de inşaat sektöründe keskin düşüş İngiltere'de inşaat sektöründe keskin düşüş 06 Kasım 2023 13:28
Almanya’da fabrika siparişleri kısmi arttı Almanya'da fabrika siparişleri kısmi arttı 06 Kasım 2023 12:17
Altında son durum: Fed mesajlarını takip ediyor! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Altında son durum: Fed mesajlarını takip ediyor! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 06 Kasım 2023 12:14
Emtia piyasasında geçen hafta güçlü oynaklık görüldü Emtia piyasasında geçen hafta güçlü oynaklık görüldü 06 Kasım 2023 11:45
Küresel ticaret belirsizlikler ve jeopolitik gerilimlerin baskısı altında Küresel ticaret belirsizlikler ve jeopolitik gerilimlerin baskısı altında 06 Kasım 2023 11:12
Arz kesintileri Brent petrol fiyatını artırdı Arz kesintileri Brent petrol fiyatını artırdı 06 Kasım 2023 09:48
Piyasalarda güvercin Fed etkisi Piyasalarda "güvercin" Fed etkisi 06 Kasım 2023 09:23
İngiltere’de iş dünyası ekonomik önlemler talep ediyor İngiltere'de iş dünyası ekonomik önlemler talep ediyor 06 Kasım 2023 09:12
Japonya’da ekonomik önlemler halk için yetersiz kalıyor Japonya'da ekonomik önlemler halk için yetersiz kalıyor 06 Kasım 2023 09:10
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.003,51
%0,3505
BORSA
1.003,28
%0,3284
EURO
1.002,11
%0,211
DOLAR
996,77
%-0,3232
ALTIN
1.023,69
%2,3694
BORSA
1.018,33
%1,8333
EURO
1.006,18
%0,618
DOLAR
973,59
%-2,6415
ALTIN
932,74
%-6,7257
BORSA
1.042,66
%4,2662
EURO
1.025,19
%2,5189
DOLAR
1.049,40
%4,9399
ALTIN
1.872,34
%87,2335
BORSA
1.643,36
%64,3357
EURO
1.530,08
%53,0075
DOLAR
1.786,05
%78,6052
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler