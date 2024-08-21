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İngiltere'de ücret artışlarının yavaşlaması bekleniyor

İngiltere'de ücret artışlarının 2025'e doğru daha da yavaşlaması bekleniyor.

Oluşturma Tarihi 21 Ağustos 2024 08:49

Son Güncelleme Tarihi 21 Ağustos 2024 08:49

İnsan kaynakları veri sağlayıcısı Brightmine, Temmuz ayına kadarki üç aylık dönemde medyan temel ücret ödemelerinin bir önceki yıla göre %4,5 arttığını, bunun Nisan ayına kadarki üç aylık dönemden bu yana en küçük artış olduğunu söyledi. Haziran ayına kadarki üç aylık dönemde artış %5 olmuştu.

Brightmine, ücret artışlarının 2025'e doğru daha da yavaşlayacağını söyledi.

Brightmine kıdemli içerik yöneticisi Sheila Attwood, "Bu yıl şimdiye kadar ücret anlaşması yapan işverenler, düşen enflasyon ortamına geçen yıla göre daha düşük ücret anlaşmaları yaparak tepki verdiler. Bu uygulama muhtemelen yılın ilerleyen dönemlerinde anlaşma imzalayanlar arasında da devam edecek ve bu grup da yıl içinde şimdiye kadar görülenlerden daha düşük düzeyde artışları kabul edecek gibi görünüyor" dedi.

Chartered Institute of Personnel and Development tarafından kısa süre önce yapılan bir anket, işverenlerin önümüzdeki yıl ücretlerini %3 oranında artırmayı planladığını gösterirken, İngiltere Merkez Bankası'nın işletmelerle yaptığı bir anket %4,1'lik bir artışa işaret etti.

Geçtiğimiz hafta açıklanan resmi veriler, 2024'ün ikinci çeyreğinde İngiltere'de ücretlerin son iki yılın en düşük hızında arttığını ve büyük bir revizyondan geçen ankete rağmen işsizlik oranında sürpriz bir düşüş yaşandığını gösterdi.

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