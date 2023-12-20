CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi İngiltere'de yıllık enflasyon beklentilerin üzerinde geriledi

İngiltere'de yıllık enflasyon beklentilerin üzerinde geriledi

İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda yıllık bazda yüzde 3,9 artışla piyasa beklentilerinden fazla yavaşladı.

Oluşturma Tarihi 20 Aralık 2023 11:00

Son Güncelleme Tarihi 20 Aralık 2023 11:00

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisinin (ONS) açıkladığı verilere göre, ekimde yüzde 4,6 olan yıllık enflasyon kasımda yüzde 3,9 seviyesinde gerçekleşti. Beklenti, yıllık enflasyonun kasımda yüzde 4 olacağı yönündeydi.

Böylece ülkede enflasyon, yüzde 4,2 olarak ölçülen Ekim 2021'den beri en düşük seviyesine geriledi.

Enflasyon aylık bazda ise yüzde 0,2 düştü.

Gıda ve enerji fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 5,1 olurken, ekimdeki yüzde 5,7 seviyesine göre düşüş gösterdi.

İngiltere Merkez Bankasının (BoE) para politikası kararları açısından yakından takip ettiği hizmet sektörü enflasyonu ise yıllık bazda yüzde 6,3 oldu. Hizmet sektörü enflasyonu ekimde yüzde 6,6 olarak ölçülmüştü.

İngiltere'de enflasyon Ekim 2022'de yüzde 11,1 ile zirve yapmıştı. Gerilemeye rağmen ülkede enflasyon Avrupa Birliği (AB) ve bazı G7 ülkelerindeki seviyenin üzerinde seyrediyor.

ONS Başekonomisti Grant Fitzner, yıllık bazda enflasyonun iki yılı aşkın süredir görülen en düşük seviyesine gerilediğini belirterek, "Buna rağmen fiyatlar, Ukrayna'daki savaş öncesine göre hala yüksek seyrediyor." ifadesini kullandı.

Kasımda enflasyondaki düşüşte yakıt fiyatlarındaki azalmanın etkili olduğunu kaydeden Fitzner, "Geçen yıla göre çok daha yavaş artan gıda fiyatları da enflasyonu aşağı çekti." bilgisini paylaştı.

BoE, enflasyonu yüzde 2'ye çekmeyi hedeflerken, bu hedefe 2025'in sonunda ulaşılabileceği öngörülüyor.

İlginizi Çekebilir
İran’ın petrol üretimi son 2 yılda yüzde 60 arttı İran'ın petrol üretimi son 2 yılda yüzde 60 arttı 19 Aralık 2023 15:44
Kızıldeniz’deki saldırılar küresel tedarik zincirini tehdit ediyor Kızıldeniz'deki saldırılar küresel tedarik zincirini tehdit ediyor 19 Aralık 2023 15:17
ECB 20 banka için sermaye zorunluluklarını artırdı ECB 20 banka için sermaye zorunluluklarını artırdı 19 Aralık 2023 12:38
Almanya’da ihracatçılar yeni yıla kötümser giriyor Almanya'da ihracatçılar yeni yıla kötümser giriyor 19 Aralık 2023 12:35
San Francisco Fed Başkanı Daly’den güvercin mesaj San Francisco Fed Başkanı Daly'den güvercin mesaj 19 Aralık 2023 11:18
Goldman Sachs’dan Fed tahmini Goldman Sachs'dan Fed tahmini 19 Aralık 2023 11:09
Petrolde Kızıldeniz endişesi Petrolde Kızıldeniz endişesi 19 Aralık 2023 11:04
IMF’den kota artışına onay IMF'den kota artışına onay 19 Aralık 2023 10:58
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 19 Aralık 2023 09:12
AB’den Rusya’ya yeni yaptırım paketi AB'den Rusya'ya yeni yaptırım paketi 19 Aralık 2023 09:10
Japonya’da ultra düşük faize devam Japonya'da ultra düşük faize devam 19 Aralık 2023 08:46
ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SON DAKİKA: TÜRK-İş’ten ’RAKAM’ açıklaması! 2024 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SON DAKİKA: TÜRK-İş'ten 'RAKAM' açıklaması! 2024 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? 18 Aralık 2023 17:54
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.005,37
%0,5366
EURO
1.001,89
%0,1885
ALTIN
1.001,55
%0,1548
DOLAR
1.001,53
%0,1533
BORSA
1.016,92
%1,6922
EURO
985,35
%-1,4651
ALTIN
1.005,87
%0,5874
DOLAR
998,56
%-0,1439
BORSA
1.042,55
%4,2553
EURO
1.043,79
%4,3785
ALTIN
1.015,70
%1,5701
DOLAR
985,27
%-1,4727
BORSA
1.611,03
%61,1027
EURO
1.763,44
%76,3444
ALTIN
1.556,27
%55,6268
DOLAR
1.435,06
%43,5057
BORSA
BİST En Aktif Hisseler