İngiltere'de yıllık enflasyon beklentilerin üzerinde geriledi

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisinin (ONS) açıkladığı verilere göre, ekimde yüzde 4,6 olan yıllık enflasyon kasımda yüzde 3,9 seviyesinde gerçekleşti. Beklenti, yıllık enflasyonun kasımda yüzde 4 olacağı yönündeydi.

Böylece ülkede enflasyon, yüzde 4,2 olarak ölçülen Ekim 2021'den beri en düşük seviyesine geriledi.

Enflasyon aylık bazda ise yüzde 0,2 düştü.

Gıda ve enerji fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 5,1 olurken, ekimdeki yüzde 5,7 seviyesine göre düşüş gösterdi.

İngiltere Merkez Bankasının (BoE) para politikası kararları açısından yakından takip ettiği hizmet sektörü enflasyonu ise yıllık bazda yüzde 6,3 oldu. Hizmet sektörü enflasyonu ekimde yüzde 6,6 olarak ölçülmüştü.

İngiltere'de enflasyon Ekim 2022'de yüzde 11,1 ile zirve yapmıştı. Gerilemeye rağmen ülkede enflasyon Avrupa Birliği (AB) ve bazı G7 ülkelerindeki seviyenin üzerinde seyrediyor.

ONS Başekonomisti Grant Fitzner, yıllık bazda enflasyonun iki yılı aşkın süredir görülen en düşük seviyesine gerilediğini belirterek, "Buna rağmen fiyatlar, Ukrayna'daki savaş öncesine göre hala yüksek seyrediyor." ifadesini kullandı.

Kasımda enflasyondaki düşüşte yakıt fiyatlarındaki azalmanın etkili olduğunu kaydeden Fitzner, "Geçen yıla göre çok daha yavaş artan gıda fiyatları da enflasyonu aşağı çekti." bilgisini paylaştı.

BoE, enflasyonu yüzde 2'ye çekmeyi hedeflerken, bu hedefe 2025'in sonunda ulaşılabileceği öngörülüyor.