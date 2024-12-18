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İngiltere'de yıllık enflasyon yüzde 2,6 oldu

İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda yıllık bazda yüzde 2,6 ile beklentilere paralel artarken, Nisan 2024'ten beri kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı.

Oluşturma Tarihi 18 Aralık 2024 10:48

Son Güncelleme Tarihi 18 Aralık 2024 10:55

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, yıllık enflasyon kasımda yüzde 2,6 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Tüketici fiyatlarındaki artış ekimde yıllık bazda yüzde 2,3 olmuştu.

Öte yandan, yıllık enflasyon kasımda Nisan 2024'ten beri görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Ülkede TÜFE'de yıllık bazdaki artışta ulaşım sektörü etkili oldu.

İngiltere'de çekirdek enflasyon ise kasımda yıllık bazda yüzde 3,5 olurken, çekirdek enflasyon ekimde yıllık bazda yüzde 3,3 ölçülmüştü.

Hizmet sektörü enflasyonu yüzde 5'te sabit kaldı.

Enflasyon kasımda aylık bazda ise yüzde 0,1 olarak ölçüldü.

ONS Başekonomisti Grant Fitzner, verilere ilişkin değerlendirmesinde, tüketici fiyatlarının kasımda akaryakıt ve giyim fiyatlarındaki artışın etkisiyle yeniden yükseldiğini belirtti.

İngiltere Merkez Bankası, ülkede enflasyonu yüzde 2'ye düşürmeyi ve bu seviyenin sürdürülmesini hedefliyor.

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