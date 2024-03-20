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İngiltere'de yıllık enflasyon yüzde 3,4 oldu

İngiltere'de yıllık enflasyon şubatta yüzde 3,4 olurken, yaklaşık son 2,5 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Oluşturma Tarihi 20 Mart 2024 11:06

Son Güncelleme Tarihi 20 Mart 2024 11:06

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ocakta yüzde 4 olan yıllık enflasyon geçen ay yüzde 3,4 oldu. Böylece, ülkede yıllık enflasyon şubatta Eylül 2021'den beri görülen en düşük seviyesine geriledi. Enflasyondaki düşüşe en büyük katkıyı gıda, restoran ve kafelerdeki fiyat değişimleri sağlarken, yukarı yönlü en büyük katkıya ise konut, ev hizmetleri ve akaryakıt fiyatları yol açtı.

Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyon ise şubatta yıllık bazda yüzde 4,5 oldu. Ocakta, çekirdek enflasyon yüzde 5,1 olarak ölçülmüştü. Ocakta yüzde 6,5 olan hizmet sektörü enflasyonu da şubatta yıllık bazda yüzde 6,1 olarak hesaplandı.

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmesinde, enflasyonu düşürme planının işe yaradığını belirterek, "Enflasyon sadece kararlı şekilde düşmekle kalmadı, aynı zamanda aylar içinde enflasyondaki yüzde 2'lik hedefe ulaşılacağı da öngörülüyor." ifadesini kullandı.

Hunt, enflasyondaki düşüşün ülkede daha iyi ekonomik koşulların oluşmasına zemin hazırladığını dile getirdi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), enflasyonu yüzde 2'ye düşürmeyi ve bu seviyede sabit tutmayı hedefliyor. Enflasyonu düşürmek için son iki yılda politika faizini hızla artıran ve son 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25'te sabit bırakan BoE, yılın ikinci para politikası kararını yarın açıklayacak.

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