İngiltere'de yüksek enflasyon tüketicilerin harcamalarını kısmalarına yol açtı. Britanya Perakende Konsorsiyumu (BRC) verilerine göre yüksek enflasyon nedeniyle tüketiciler harcamalarını 2021'in ilk çeyreğinden bu yana ilk kez kıstılar.

Nisan ayında toplam perakende harcamalar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 azaldı. Mart ayında ise harcamalar yüzde 3,1 artmıştı. Harcamalar, Ocak 2021'den bu yana ilk kez yıllık bazda azaldı.

BRC CEO'su Helen Dickinson, "Yaşam maliyetinde artış tüketici güvenini azalltı ve harcamalara fren konulmasına neden oldu" diye konuştu. Nisan ayında hem işverenler hem de çalışanlar için gelir vergilerinin artması da harcamaları azalttı.