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İngiltere'de yüksek mortgage faizi kişileri yoksulluğa itti

İngiltere'de yüksek mortgage faizi 320 bin kişiyi daha yoksulluğa itmiş olabilir.

Oluşturma Tarihi 25 Temmuz 2024 08:50

Son Güncelleme Tarihi 25 Temmuz 2024 08:52

Mali Araştırmalar Enstitüsü'ne (IFS) göre, mortgage oranlarındaki artışlar İngiltere'de Aralık 2023 sonuna kadar tahminen 320.000 kişiyi daha yoksulluğa itti.

IFS tarafından yayınlanan rapora göre, 2022/23 döneminde ortalama ipotek oranının %2,3 civarında olduğu ve bunun da tipik bir ödenmemiş ipoteği olan bir hane için aylık 240 sterlin faiz ödemesine karşılık geldiği belirtildi. Raporda, "Ancak hanelerin 10'da biri en az %4,7'lik bir ipotek faiz oranıyla karşı karşıya, bu da aylık 490 sterline denk geliyor" denildi.

Raporda, resmi yoksulluk ölçümlerinin tüm hanelere tek bir ortalama faiz oranı uyguladığı belirtildi. 2022/23'te resmi olarak %7,9 olan ipotek sahipleri arasındaki mutlak yoksulluk, rapora göre yaklaşık 70.000 kişi eksik tahmin ediliyor.

Raporda şu ifadelere yer verildi: "Aralık 2021 ve Aralık 2023 arasında faiz oranlarındaki artışlar, ipotek faiz oranlarındaki değişim hesaba katıldığında, ipotek sahibi yoksulluk oranlarını 320.000 kişi daha artırmış olabilir"

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