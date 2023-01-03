İngiltere'de Çalışma ve Emeklilik Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre, milyonlarca kişiye 2023 baharından itibaren yeni yaşam maliyeti desteği sağlanacak. Hükümet, 2022 yılında da 8 milyon düşük gelirli hane halkına 1200'er GBP destek sağlamıştı.

3 TAKSİT HALİNDE VERİLECEK

Yeni mali yıl ile birlikte gelir testi yaptırmış hak sahiplerine 900 GBP Yaşam Maliyeti Ödemesi 3 taksit halinde verilecek.

BANKA HESAPLARINA YATIRILARAK

Ödemeler Bahar 2023'de 301 GBP, Sonbahar 2023'te 300 GBP ve Bahar 2024'te 299 GBP olarak doğrudan banka hesaplarına yatırılarak yapılacak.

Engellilere ve emeklilere ekstra destek sağlanacak. 6 milyon engelliye kişi başı 150 GBP ve 8 milyon emekliye kişi başına 300 GBP verilecek. Engelliler için 150 GBP 2023 yısında, emekliler için 300 GBH 2023-24 kışında gerçekleştirilecek.