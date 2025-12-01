CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi İngiltere'nin hizmet sektöründeki iyimserlik azalıyor

İngiltere'nin hizmet sektöründeki iyimserlik azalıyor

İngiltere Sanayi Konfederasyonu'nun (CBI) verilerine göre İngiltere'nin hizmet sektöründeki iyimserlik Kasım ayına kadar olan üç aylık dönemde son üç yılın en hızlı düşüşünü gösterdi. Devam eden maliyet baskıları bu düşüşün temel nedeni olarak gösterildi.

Oluşturma Tarihi 01 Aralık 2025 08:45

Konfederasyon'un hizmet sektörü iyimserliği, Kasım ayına kadar olan üç aylık dönemde eksi 50'ye düşerek Ağustos'taki eksi 29 seviyesinden geriledi ve üç yılın en düşük seviyesine ulaştı. Hizmet sektörü hacmi de aynı dönemde eksi 38'e düşerken Ağustos'ta eksi 30 seviyesindeydi.

Konfederasyon anketi 28 Ekim ile 13 Kasım tarihleri arasında 398 firma ile gerçekleştirildi.

CBI'dan Charlotte Dendy, "Geçen haftaki Bütçe işletmelere daha fazla maliyet ekleyecek, aynı zamanda iş yatırımlarına ve kârlılığa zarar verecek. Özellikle maaş fedakarlığı emeklilik katkılarına ulusal sigorta katkılarının eklenmesi ve cezalandırıcı işletme enerji maliyetlerinin ele alınmaması bu durumu ağırlaştırıyor" dedi.

Institute of Directors tarafından aynı gün yayımlanan rakamlar da, iş dünyası güveninin bütçe sonrasında yalnızca marjinal bir artış gösterdiğini ve hala rekor düşük seviyelere yakın seyrettiğini ortaya koydu.

Institute of Directors anketi, bütçe sonrası güvenin eksi 72 seviyesinde olduğunu gösterirken, bütçe öncesi Kasım ayında bu rakam eksi 73 olarak kaydedilmişti. Anket 14-26 Kasım tarihleri arasında yapıldı ve katılımcıların üçte ikisi 50'den az çalışanı olan firmalardan oluştu.

İlginizi Çekebilir
Almanya’da tüketici güveni yükseldi Almanya'da tüketici güveni yükseldi 27 Kasım 2025 12:47
Bitcoin’de toparlanma: 91 bin doları aştı Bitcoin'de toparlanma: 91 bin doları aştı 27 Kasım 2025 12:11
Kanada’dan çelik ürünlerine yeni vergi Kanada'dan çelik ürünlerine yeni vergi 27 Kasım 2025 11:48
Çin’de sanayi şirketlerinin karları ekimde geriledi Çin’de sanayi şirketlerinin karları ekimde geriledi 27 Kasım 2025 11:42
Küresel internet altyapısının kırılganlığı büyük riskler oluşturuyor Küresel internet altyapısının kırılganlığı büyük riskler oluşturuyor 27 Kasım 2025 11:34
Asya borsaları Fed’e yönelik iyimserlikle pozitif seyrediyor Asya borsaları Fed'e yönelik iyimserlikle pozitif seyrediyor 27 Kasım 2025 10:18
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 27 Kasım 2025 10:05
Brent petrolün varili 62,24 dolar Brent petrolün varili 62,24 dolar 27 Kasım 2025 09:46
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 27 Kasım 2025 09:42
Piyasalar Fed’e yönelik faiz indirim beklentileriyle pozitif seyrediyor Piyasalar Fed'e yönelik faiz indirim beklentileriyle pozitif seyrediyor 27 Kasım 2025 09:22
ABD Senatosu, kripto piyasası düzenlemeleri için oylamaya gidiyor ABD Senatosu, kripto piyasası düzenlemeleri için oylamaya gidiyor 26 Kasım 2025 16:28
Avrupa Merkez Bankası’ndan finansal istikrar riski uyarısı Avrupa Merkez Bankası'ndan finansal istikrar riski uyarısı 26 Kasım 2025 13:27
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler