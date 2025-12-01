İngiltere'nin hizmet sektöründeki iyimserlik azalıyor

Konfederasyon'un hizmet sektörü iyimserliği, Kasım ayına kadar olan üç aylık dönemde eksi 50'ye düşerek Ağustos'taki eksi 29 seviyesinden geriledi ve üç yılın en düşük seviyesine ulaştı. Hizmet sektörü hacmi de aynı dönemde eksi 38'e düşerken Ağustos'ta eksi 30 seviyesindeydi.

Konfederasyon anketi 28 Ekim ile 13 Kasım tarihleri arasında 398 firma ile gerçekleştirildi.

CBI'dan Charlotte Dendy, "Geçen haftaki Bütçe işletmelere daha fazla maliyet ekleyecek, aynı zamanda iş yatırımlarına ve kârlılığa zarar verecek. Özellikle maaş fedakarlığı emeklilik katkılarına ulusal sigorta katkılarının eklenmesi ve cezalandırıcı işletme enerji maliyetlerinin ele alınmaması bu durumu ağırlaştırıyor" dedi.

Institute of Directors tarafından aynı gün yayımlanan rakamlar da, iş dünyası güveninin bütçe sonrasında yalnızca marjinal bir artış gösterdiğini ve hala rekor düşük seviyelere yakın seyrettiğini ortaya koydu.

Institute of Directors anketi, bütçe sonrası güvenin eksi 72 seviyesinde olduğunu gösterirken, bütçe öncesi Kasım ayında bu rakam eksi 73 olarak kaydedilmişti. Anket 14-26 Kasım tarihleri arasında yapıldı ve katılımcıların üçte ikisi 50'den az çalışanı olan firmalardan oluştu.