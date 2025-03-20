İngiltere'nin vergileri artırmayacağı belirtildi

Yetkililer, Maliye Bakanı Rachel Reeves'in önümüzdeki hafta yapılacak Bahar Açıklamasında vergileri artırmayacağını söyledi. Reeves bunun yerine, mali kurallarına karşı yeterli boşluğu yeniden oluşturmak için kamu harcamalarını azaltmaya - refah kesintileri ve Whitehall departmanlarının planlanan bütçelerinde tasarrufların bir kombinasyonu - yönelecek.

Reeves'in müttefikleri, "makul" bir boşluk payı bırakarak mali piyasalara güven vermeye kararlı olduğunu söyledi. "Piyasalar bizi dikkatle izliyor" diyen bir yetkili, daha yüksek borçlanma maliyetleri ve durgun büyümenin, Birleşik Krallık mali gözlemcisinin Reeves'in Ekim Bütçesi sırasında sahip olduğunu söylediği 9,9 milyar sterlinlik boşluğun çoğunu ya da tamamını yok etmiş olmasının beklendiğini söyledi.

Yetkililerden biri, "Bir tampon istiyoruz ama sayı oyunu oynamıyoruz" dedi. Reeves'in mali kuralı, mevcut harcamaların 2029-30 yılına kadar vergi gelirleriyle karşılanmasını öngörüyor.