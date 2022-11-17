Irak'ta siyasi krizler nedeniyle bütçenin onaylanamaması üzerine ders kitapları basılamayan öğrenciler, geçmiş yıllardan toplatılan ikinci el kitaplarla eğitim görüyor.

Bakanlık tarafından basılan ders kitaplarının ücretsiz olarak dağıtıldığı ülkede bu sene öğrenciler yeni kitaplardan yoksun.

Bakanlık yetkililerinin "maddi kaynak yetersizliği nedeniyle kitapların basılamadığı" yönündeki açıklamasına tepki gösteren öğretmen ve veliler, mevcut durumdan hükümeti sorumlu tutuyor.

Bu yıl 12 gün gecikmeli olarak 19 Ekim'de ders başı yapan 12 milyonu aşkın öğrencinin, ilk ders zilinin çalmasının üzerinden yaklaşık bir ay geçmesine rağmen kitapları hala basılamadı.

BÜTÇENİN ONAYLANAMAMASI EĞİTİMİ DE OLUMSUZ ETKİLEDİ

Irak'ta bütçenin onaylanamaması birçok sektörü olduğu gibi eğitim-öğretim faaliyetlerini de olumsuz etkiledi.

Ders kitaplarının basılamaması, ülkede ilk kez yaşanılan bir vaka da değil. Ancak geçmiş yıllara nazaran sorunun giderek büyüdüğü ifade ediliyor.

Yetkililer bu sorunu, geçmiş yıllarda kullanılan ikinci el kitapları toplatarak çözmeye çalışıyor.

- Okullar yetersiz

Ülkedeki okul sayısının yetersiz olması da eğitim alanında karşılaşılan bir diğer önemli sorun.

Öğrenciler fiziki imkanların yetersizliği nedeniyle kalabalık sınıflarda eğitim almak zorunda kalıyor.

SINIF ATLAYAN VEYA MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİN İADE ETTİĞİ KİTAPLAR DEVREDE

Irak Eğitim Bakanı Vekili Falah el-Kaysi, 2022 yılı mali bütçesinin olmaması nedeniyle okullarda kitap sıkıntısı yaşandığını belirtti.

Kaysi, "Bütçenin olduğu yıllarda da öğrencilere dağıtılan kitaplar yüzde 50 civarındaydı. Mezun olan ya da sınıf atlayan öğrencilerin iade ettiği ikinci el kitaplara itimat ediyorduk." dedi.

Bu sene bütçenin olmaması nedeniyle kitap sıkıntısının zirveye ulaştığını vurgulayan Kaysi, 2023 bütçenin Meclisten geçmesi halinde öğrenciler için kitapların basılma imkanı olacağını kaydetti.

Kaysi, "Bu yıl 1 milyon 450 bin öğrenci ilkokul birinci sınıfta kayıt yaptırdı. Hükümet, özellikle ilkokul çağındaki öğrencilere eksiksiz kitap dağıtımı yapılmasından yana duruyor." diye konuştu.

Bağdat'taki Kardeşlik İlkokulu Müdürü Ali Faruk, bu yıl yeni öğrencilere sınıf atlayan veya mezun olan öğrencilerin iade ettiği ikinci el kitapları dağıttıklarını ancak sorunun giderek kalıcı hale gelmesinden endişe ettiklerini söyledi.

"BİRÇOK DERS KİTABINI İKİNCİ EL OLARAK PARAYLA DIŞARIDAN SATIN ALDIK"

Öğrenci velisi Salih Acreş ise yaşadıkları sıkıntıyı şöyle anlattı:

"İki çocuğum ilkokula gidiyor ve devletin vermesi gereken birçok ders kitabını ikinci el olarak parayla dışarıdan satın aldık. Maddi sorun yaşayan ailelerin bunu temin etmesi çok zor. Her yıl yaşanan kitap sorunu bu yıl zirveye çıktı."