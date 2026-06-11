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İran, Hürmüz Boğazı’nı her türlü gemi geçişine kapattı

İran, Silahlı Kuvvetleri’nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını duyurdu.

DHA

Oluşturma Tarihi 11 Haziran 2026 10:01

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, Hürmüz Boğazı'na ilişkin bildiri yayımladı. Bildiride, "Bölgedeki güvensizlik nedeniyle şu andan itibaren Hürmüz Boğazı, petrol tankerleri ve ticari gemiler de dahil olmak üzere her türlü geminin geçişine kapatılmıştır ve her türlü geçişe müdahale edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, yapılan uyarının ardından Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan iki gemiyi vurduklarını açıkladı.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör

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